Lavare la macchina a casa può essere un’attività divertente e rilassante e c’è chi preferisce risparmiare soldi con il fai da te, piuttosto che portarla in un lavaggio auto. Effettivamente, pulire in autonomia la propria vettura può avere dei vantaggi: si approfondisce nei punti in cui si accumula lo sporco, si possono scegliere i prodotti da usare e lo si può fare quando si ha tempo senza dover lasciare la macchina in un autolavaggio o dover controllare e rispettare gli orari di apertura e chiusura. Ci sono però dei contro: il rischio di rovinare la carrozzeria. Per evitare di danneggiare la vettura, ci sono dei trucchi e consigli da seguire.

Gli errori più comuni quando si lava l’auto

Si pensa che il lavaggio self service sia semplice, basta prendere un secchio, riempirlo di acqua e sapone, intingere uno straccio e strofinare il liquido sull’auto. In realtà, a fare la differenza sono i piccoli dettagli. Alcuni errori comuni da evitare sono:

lavare l’auto sotto la luce diretta del sole, il calore del sole può far evaporare i prodotti per la pulizia prima del risciacquo creando macchie e residui sui finestrini e sulla carrozzeria;

usare il detersivo per i piatti, può ossidare la vernice e rimuovere lo strato trasparente che protegge la vettura dalla ruggine;

lavare la macchina partendo dal basso, si rischia di dover lavare due volte la stessa area

usare panni di carta o abrasivi, che rischiano di rigare la vernice dell’auto.

Quando non bisogna lavare la macchina

Come detto, sono da evitare le giornate torride per lavare la macchina perché il caldo tende a far evaporare rapidamente l’acqua, rendendo impossibile un buon risultato. Allo stesso modo è da evitare la pulizia di una vettura che è stata esposta al sole o se il cofano del motore è molto caldo, perché farebbe evaporare la schiuma rapidamente, seccandola sulla carrozzeria. In autunno il problema sono le foglie che si seccano sulla vernice, quindi sarebbe meglio parcheggiare la macchina lontana dagli alberi.

In che ordine lavare la macchina: da dove si inizia

Per lavare correttamente l’auto è meglio cominciare dall’abitacolo, raccogliendo prima tutti gli eventuali rifiuti accumulati nel tempo, e poi rimuovendo tutta la polvere con l’aiuto di un aspiratore. Dando precedenza all’interno, si eviterà di risporcare l’esterno. Dopo aver messo in ordine e pulito l’abitacolo, si può passare alla carrozzeria, come detto partendo dall’alto verso il basso in modo che l’acqua e il sapone scorrano su tutta l’auto. Bisogna fare attenzione a seguire sempre la stessa direzione con la spugna e i panni. Infine non vanno tralasciati vetri, pneumatici e cerchioni.

Quale detersivo usare per non rovinare la carrozzeria

Riguardo a qual è il detersivo giusto da usare, sicuramente non è indicato quello per i piatti così come andrebbero evitati prodotti troppo aggressivi che potrebbero danneggiare la carrozzeria. Sono da preferire gli shampoo appositamente studiati per le auto di buona qualità e con un alto potere schiumogeno.

Dove non si può lavare la macchina in casa

Come già detto, è meglio evitare di lavare l’auto sotto agli alberi e anche nelle zone condominiali, bisogna controllare il regolamento e scegliere una zona dove poter fare defluire l’acqua senza creare pozzanghere.

Quante volte si deve lavare l’auto per non rovinarla

Secondo la regola generale, l’auto andrebbe lavata ogni 1 – 2 mesi, ma ciò che conta davvero è il suo grado di sporcizia. Soprattutto le impurità causate da insetti, escrementi di uccelli o linfa degli alberi hanno un effetto aggressivo sulla vernice se non vengono rimosse per troppo tempo. Per esempio, la macchina andrebbe assolutamente lavata anche dopo una vacanza al mare in quanto l’aria è umida e ricca di sale e a volte può contenere anche minuscoli granelli di sabbia. Queste particelle possono aggredire la carrozzeria e causare la formazione di ruggine.