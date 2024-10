Ci sono volti che non si dimenticano e questo è il caso di Lola Ponce. Animale da palcoscenico soprattutto quando si tratta di musical, l’artista di origini italo-argentine ha sempre dimostrato di essere estremamente eclettica. Non a caso oggi è una dei sei capisquadra di Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti.

La sua carriera ha toccato picchi davvero notevoli, ma il grande pubblico la ricorda soprattutto nei panni della bellissima e ribelle Esmeralda in Notre-Dame de Paris, lo spettacolo famoso in tutto il mondo grazie alle musiche di Riccardo Cocciante. Il 20 ottobre 2024 è ospite del salotto più celebre della televisione italiana, Verissimo. Insieme alle altre coach del programma canoro, Anna Tatangelo e Mietta, parlerà di sé insieme a Silvia Toffanin.

Vita e carriera di Lola Ponce: gli esordi con le telenovele

Lola Ponce, al secolo Paola Fabiana Ponce, nasce a Capitán Bermúdez, Grande Rosario, in Argentina, nel 1982. Figlia d’arte, eredita la passione per la musica da suo padre. Sin da giovanissima, mostra una voce e un talento artistico fuori dal comune. Ecco allora che partecipa ai più importanti festival del Sudamerica e recita nelle telenovele del suo Paese. Abbandona così l’università e si dedica completamente alla sua carriera artistica.

È proprio sul set di El Talisman che conosce Aarón Díaz, attore e modello messicano, attuale marito della cantante. La coppia si sposa nel 2014 e dalla loro unione nascono le figlie Erin e Regina. L’amore fra i due è tangibile: “Aaron è un uomo incredibile e un papà strepitoso. Lui è anche molto generoso”, rivela Ponce.

Il grande successo con Notre-Dame de Paris e Sanremo

Il talento e la bellezza di Lola Ponce sono innegabili, l’apice della sua fama lo raggiunge partecipando ai provini di Notre-Dame de Paris. Ottenuto il ruolo della co-protagonista Esmeralda, l’attrice si trasferisce in Italia. Con il musical farà il giro del mondo, ma il pubblico italiano dimostrerà un affetto notevole. Ecco perché nel 2005 è ospite al Festival di Sanremo con il brano Sleep.

Ponce tornerà sul palco dell’Ariston tre anni dopo come concorrente in gara insieme a Giò Di Tonno, Quasimodo nel musical firmato da Cocciante. I due vincono con il brano Colpo di fulmine, scritto da Gianna Nannini. D’altra parte “squadra che vince non si cambia” e, con questo risultato, Lola Ponce è la seconda cantante straniera a salire sul podio di Sanremo dopo Romina Power. Nella sua carriera musicale pubblica diversi dischi.

Inalcanzable, nel 2001.

Fearless, nel 2004.

Il diario di Lola, nel 2008.

Lola, nel 2011.

È del 18 ottobre 2024 l’ultimo singolo dal titolo Stelle Cadenti. Il brano è disponibile anche in spagnolo – Estrellas fugace – ed è prodotto da Dischi dei sognatori/Ada Music Italy.

La carriera in tv con la Gialappa’s e i ruoli al cinema

Lola Ponce non ha soltanto una voce eccezionale, nel corso degli anni dimostra anche un grande talento attoriale. In Italia debutta nel 2009 con Polvere, diretto da Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti. L’anno successivo fa parte del cast di Colpo di fulmine e, sempre nel 2010, viene scelta da Sergio Castellitto per il suo film La bellezza del somaro.

Sono gli anni in cui posa per il calendario di Max. Rivela capacità notevoli anche nei panni di conduttrice. Insieme al Mago Forest è al timone di Mai dire Grande Fratello Show, su Italia 1. Il suo senso del ritmo le permette di ottenere ottimi risultati anche nello show argentino Bailando por un sueño.

Nel 2021 arriva seconda a Star in the Star portando sul palco l’imitazione della celebrerrima Mina, un’artista dalle doti canore davvero eccezionali e con la quale è difficile cimentarsi. Con Clizia Incorvaia, sua grande amica, fonda anche un brand di abbigliamento.