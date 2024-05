L’ultimo plenilunio di primavera sta per regalarci la Luna Piena dei Fiori di maggio, uno spettacolo affascinante cui sarà possibile assistere semplicemente levando gli occhi al cielo, sempre che le condizioni meteo di questa primavera 2024 piuttosto instabile (soprattutto in certe zone d’Italia) lo consenta.

La Luna piena di maggio è spesso associata a diverse tradizioni e miti ed è considerata potente e magica in molte culture. Inoltre, i fiori di maggio sono simboli di rinascita e fertilità, con il definitivo abbandono della stagione più fredda.

Ma perché si chiama così e di cosa si tratta esattamente? Cerchiamo di comprenderlo insieme e di capire come e quando vedere questo spettacolo.

Perché la luna piena dei Fiori si chiama così

Luna dei Fiori, o “Flowers Moon” in inglese, è il nome che rimanda immediatamente al plenilunio di maggio. Questo periodo dell’anno è tutt’altro che banale, soprattutto per certe culture. Questa luna piena è considerata particolarmente potente, con attributi leggendari e influenze sull’umore e sulle energie della natura. Può essere un momento per praticare riti spirituali, fare riflessioni personali o semplicemente ammirare la bellezza del cielo notturno sotto la sua luce brillante.

L’appellativo deriva dal fatto che nell’emisfero boreale, questo è il mese in cui i fiori sbocciano. Il nome trae origine dalle usanze dei nativi americani che, affascinati dalla bellezza della natura, decisero di omaggiarla con un nome speciale.

Questa fase fa seguito alla Luna del Verme, che nel mese di marzo saluta l’arrivo della primavera. Anche in quel caso il nome si deve alle antichi popoli americani e, nella fattispecie, agli indiani Dakota.

La Luna piena dei Fiori non è conosciuta in tutto il mondo nello stesso modo. Esistono infatti anche altri nomi con cui è conosciuto il plenilunio di maggio: per i cinesi è la Luna del Dragone, per i Cherokee è il Plenilunio della Semina del Mais, mentre il popolo celtico la identifica come la Luna Luminosa.

Questa luna si distingue per la sua luce intensa che illumina il cielo notturno. Tale luminosità è spesso vista come un simbolo di illuminazione spirituale o crescita personale. La Luna piena dei Fiori cade durante il periodo in cui la primavera è in pieno vigore. Questo momento è caratterizzato dalla fioritura di una vasta gamma di piante, quindi il fenomeno è associato a questo spettacolo naturale di rinascita e fertilità. I fiori sono simboli di bellezza, per questo la Luna è spesso vista come mezzo per celebrare la bellezza della natura e riflettere sul ciclo della vita. In molte culture, questo periodo dell’anno è celebrato con feste, riti o cerimonie speciali. Queste pratiche possono variare a seconda della cultura, ma spesso coinvolgono la connessione con la natura e la spiritualità.

La superluna di maggio e gli altri spettacoli in cielo

C’è una data da segnare con la penna rossa sul calendario: 23 maggio 2024. In questa data la Luna sarà al massimo del suo splendore nella costellazione dello Scorpione. Non sarà necessario essere puntuali per ammirare l’evento, in questo lo spettacolo sarà godibile anche nelle notti immediatamente precedenti o successive a quella indicata. Come spesso accade quando si tratta del nostro satellite, non sarà necessario alcuno strumento tecnologico per ammirare il suo splendore.

Quello che sta per arrivare sarà l’ultimo plenilunio di primavera, dopodiché la Luna tornerà in opposizione al Sole il prossimo 22 giugno, ovvero dopo che il solstizio d’estate avrà dato inizio alla stagione più calda.

Purtroppo chi sperava di veder splendere in cielo la prima Superluna 2024 resterà deluso, in quanto quella di maggio non avrà questa caratteristica dimensione. La distanza tra la Terra e la Luna varia di mese in mese ed è compresa approssimativamente tra 356.410 e 406.740 km. La Luna Piena dei Fiori si verificherà quando il nostro satellite si troverà a 371.120 km da noi, troppi per potersi definire “Superluna”.

Per chi ama vivere con la testa all’insù, non sarà comunque l’unico spettacolo da poter osservare in cielo nel corso del mese di maggio: come ogni anno non possono mancare le Eta Aquaridi: una pioggia di stelle cadenti attiva dal 15 aprile al 17 maggio, raggiungerà il picco pochissimi giorni primo dell’arrivo della Luna dei Fiori.