La maledizione del castello Rovagnati: le morti tragiche

Il Castello di Castelguelfo, situato a Noceto, in provincia di Parma, è uno di quei luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Un maniero affascinante e intriso di storia che ha visto alternarsi epoche di splendore e momenti segnati dalla tragedia. Negli ultimi decenni, infatti, numerosi episodi drammatici hanno colpito i proprietari del castello, alimentando la percezione di una sorta di “maledizione” che incombe sulla residenza. L’ultimo tragico capitolo si è scritto il 5 febbraio 2025, quando Lorenzo Rovagnati, erede della celebre famiglia di salumi, ha perso la vita in un incidente aereo. L’elicottero su cui viaggiava si è schiantato, causando la morte di tutti i passeggeri, inclusi i due piloti.

Questa tragedia ha scosso non solo la comunità locale, ma anche il panorama nazionale, riportando l’attenzione sulla storia del castello e sui suoi oscuri presagi. La scomparsa di Rovagnati si aggiunge a una lunga lista di morti violente e misteriose che nel corso degli anni hanno coinvolto i proprietari del maniero, trasformandolo da simbolo di potere e bellezza a luogo avvolto da un’aura di inquietudine.

Le tragiche morti dei proprietari del maniero di Castelguelfo

La storia recente e passata del Castello di Castelguelfo sembra essere segnata da una serie di eventi drammatici. Il più recente, e forse il più scioccante, è la morte di Lorenzo Rovagnati, erede dell’omonima famiglia di salumi, avvenuta il 5 febbraio 2025 in un incidente aereo. Lorenzo, che aveva dedicato gran parte della sua vita al successo dell’azienda di famiglia, è deceduto insieme agli altri due passeggeri quando l’elicottero su cui viaggiava è precipitato nel parco del castello. La sua morte prematura ha riacceso l’interesse per la serie di tragiche vicende che hanno colpito i proprietari del castello, suscitando inquietudine tra i residenti di Noceto.

Andando ancora più indietro nel tempo, nel 1992, l’imprenditore Giacomo Bonati, allora proprietario del castello, morì in un incidente stradale a pochi passi dalla sua residenza. La sua Ferrari si schiantò contro un albero, e le dinamiche furono attribuite a una perdita di controllo dovuta a un’accelerazione improvvisa. Un episodio che lasciò la comunità locale sconvolta.

Infine, nel 1494, il castello fu teatro di un assassinio efferato. Niccolò Pallavicino, marchese e figura di spicco legata al maniero, venne ucciso in circostanze misteriose. Questi avvenimenti, assieme alle tragedie più recenti, hanno contribuito ad alimentare la leggenda che graverebbe sui proprietari del palazzo considerato maledetto. La percezione collettiva si è rafforzata con la scomparsa di Lorenzo Rovagnati, una figura amata non solo per il suo ruolo nell’azienda di famiglia, ma anche per il suo legame affettivo con il territorio.

La storia e i misteri del Castello di Castelguelfo

Il Castello di Castelguelfo ha una storia che risale a prima del XII secolo. Originariamente concepito come fortezza difensiva lungo il fiume Taro, ha rappresentato per secoli un punto strategico lungo la via Emilia. Nel corso del tempo, il maniero ha visto il passaggio di famiglie nobili illustri come i Fieschi, i Rossi, i Pallavicino, i Terzi e i Farnese. La sua prima menzione documentata risale al 1207, ma i numerosi rimaneggiamenti subiti nei secoli successivi hanno trasformato la struttura in una residenza di grande fascino.

Oggi il castello conserva ancora elementi medievali, come le merlature e i torrioni angolari, che testimoniano la sua originaria funzione difensiva. Tuttavia, il passaggio a una villa sfarzosa durante il Cinquecento e i restauri del Novecento hanno contribuito a mescolare stili architettonici differenti. La posizione strategica lungo importanti vie di comunicazione e la presenza di un ampio parco con laghetto e eliporto rendono il castello unico nel suo genere. Nonostante la sua bellezza, il maniero continua a essere avvolto da un alone di mistero, amplificato dalle tragiche vicende che ne hanno segnato la storia, in molti parlano addirittura di fantasmi nel castello.