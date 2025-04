In un mondo che viaggia veloce, mantenere la memoria attiva non è facile, almeno per molte persone. Stress, vita lavorativa e impegni sempre crescenti contribuiscono a farci dimenticare appuntamenti e ricorrenze con una facilità disarmante.

La memoria non è solo una funzione del cervello, è anche il filo che collega esperienze, emozioni e conoscenza. Quando comincia a vacillare, magari a causa dell’età che avanza, finiamo per perderci letteralmente dei pezzi di vita. Il miglior modo per preservare la memoria? Fondamentale è l’allenamento e non solo quello mentale.

Camminare, ballare e persino i videogiochi aiutano la memoria

In molti si affidano a Sudoku e giochi di abilità di vario tipo per stimolare la mente. Un buon esercizio, è fuor di dubbio. Eppure la ricerca dimostrerebbe che uno dei modi migliori per evitare la perdita di memoria e agevolare la concentrazione e la salute del cervello sia l’esercizio fisico.

Una nuova ricerca ha analizzato i dati di oltre 250.000 partecipanti. È stato scoperto che l’esercizio aiuta a migliorare la funzione cerebrale. Che si tratti di camminare, andare in bicicletta, fare yoga, ballare o persino giocare ai videogiochi, tutto aiuta a preservare la memoria più a lungo.

Muovere il corpo migliora il nostro modo di pensare, prendere decisioni, ricordare e restare concentrati e ciò non dipende dall’età anagrafica. I miglioramenti documentati riguardano la cognizione (cioè la capacità di pensare, apprendere e prendere decisioni), la memoria (in particolare a breve termine) e la funzione esecutiva, che include concentrazione, pianificazione, risoluzione dei problemi e gestione delle emozioni.

I benefici riguardano tutte le fasce d’età, anche se bambini e adolescenti hanno mostrato miglioramenti maggiori. Inoltre, le persone con ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività) hanno evidenziato miglioramenti maggiori nella funzione esecutiva rispetto ad altri gruppi.

Bastano 12 settimane per migliorare memoria e concentrazione

Il cervello risponde piuttosto rapidamente alle sollecitazioni derivanti dall’attività motoria e molte persone hanno fatto notare miglioramenti dopo sole 12 settimane di esercizio regolare. In generale, i maggiori benefici si osservavano con almeno 30 minuti di esercizio al giorno, per un totale di circa 150 minuti a settimana.

Attività come camminare o andare in bici possono aumentare le dimensioni dell’ippocampo, la parte del cervello responsabile della memoria e dell’apprendimento. Un particolare studio sugli anziani ha dimostrato che dopo un anno di esercizio le dimensioni dell’ippocampo possono aumentare anche del 2%, andando di fatto a cancellare il credo comune legato all’impossibilità di mantenere una solida memoria con il passare degli anni.

Allenamenti più intensi, come la corsa, potenziano la neuroplasticità, cioè la capacità del cervello di adattarsi e riorganizzarsi. A risentire positivamente saranno l’apprendimento, la chiarezza mentale e la lucidità con l’età.

Non serve correre maratone o sollevare pesi per ottenere benefici. Lo studio mostra che attività a bassa intensità sono molto più efficaci. E, a sorpresa, lo sono anche i videogiochi. Questi ultimi richiedono decisioni in tempo reale e risposte rapide, allenando attenzione e memoria. Se ciò vi suona strano, sappiate che c’è anche chi ritiene che si possa migliorare la memoria con l’olfatto.

Anche aziende e scuole stanno iniziando a prendere atto di queste novità. Per molti datori di lavoro, soprattutto all’estero, l’esercizio sta diventando parte integrante delle giornate lavorative e le scuole che incorporano attività fisica vedono miglioramenti nell’attenzione e nel rendimento degli studenti.