Morte di Toto Cutugno, il commovente saluto dei Ricchi e Poveri

“Per noi è stato non solo un grande autore e un grande interprete, ma è stato un grande amico e la sua perdita è un disastro. Era un fratellone per noi. Lui amava talmente tanto il palcoscenico e la gente che viveva per quello e noi ne siamo certi che comunque lui non lascerà mai quel palcoscenico. Sarà sempre su quel palco, noi ci crediamo a questa cosa. Ciao Toto, amico di una vita. Vivevi per la tua musica, per il tuo pubblico e per noi ci sarai sempre”.

Così i Ricchi e Poveri salutano Toto Cutugno, scomparso ieri, martedì 22 agosto, all’età di 80 anni. L’artista, che è stato sia cantautore sia conduttore televisivo, è morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato