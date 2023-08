Morto Robbie Robertson, gigante del rock che accompagnava Bob Dylan con The Band

Lutto nel mondo della musica per la morte del gigante del rock Robbie Robertson. Il musicista si è spento a Los Angeles all’età di 80 anni.

Icona del rock, Robertson è nato in Canada nel 1943 ma è stato ben presto adottato dagli Stati Uniti. La rivista Rolling Stone lo ha inserito nella top 100 dei migliori chitarristi., complice uno stile assolutamente particolare per tecnica e mix di influenze dal folk al country fino al blues.

Con The Band al fianco di Bob Dylan

Con Roy Buchanan intraprese una parentesi nei The Hawks di Ronnie Hawkins poi Robertson fondò i The Band che lo portarono al successo, affiancando in più occasioni Bob Dylan, come nel leggendario album ‘The basement tapes’ o nel live ‘Before the flood’ mentre resta indimenticabile il ‘concerto d’addio’ con la Band filmato da Martin Scorsese in ‘The last waltz’.

In carriera ebbe collaborazioni anche con Peter Gabriel, U2 e i Neville Brothers. e negli anni ’90 tornò in auge con u album ispirato alla musica dei nativi americani, di cui faceva parte avendo avuto una madre della tribù Mohawk.