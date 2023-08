Imagine Dragons a Roma: la scaletta del concerto del 5 agosto

A entusiasmare i fan è il loro stile, la loro forte riconoscibilità, la presenza scenica dal vivo e i videoclip perfettamente curati e d’impatto. Nati nel 2008, ma diventati famosi nel 2012 con il loro primo album Night Visions, subiscono diverse metamorfosi senza però perdere mai la loro anima e il loro carattere alternative rock.

Dove si tiene l’unico concerto degli Imagine Dragons in Italia

L’unica data italiana degli Imagine Dragons è il 5 agosto 2023 al Circo Massimo di Roma. Una location suggestiva per accogliere il carisma e il fascino della band attualmente impegnata nel Mercury World Tour.

Tuttavia, per i più nostalgici, non mancheranno i più grandi successi del gruppo musicale: quelli che li hanno resi celebri in tutto il mondo. D’altra parte, il fatto che il concerto sia sold out da moltissimo tempo esprime perfettamente l’apprezzamento dei fan italiani, pronti a immortalare i momenti più emozionanti con gli smartphone.

Chi apre il concerto degli Imagine Dragons a Roma

Ad aprire il concerto sono gli AJR, una band statunitense formata dai fratelli Adam, Jack e Ryan Met. Con oltre undici milioni di ascoltatori su Spotify, sono un trio che sta letteralmente cambiando le regole del pop.

I loro esordi hanno molto in comune con molti musicisti che hanno voglia di sfondare. Dalla strada, il loro primo palcoscenico, sono passati ai club e ai palazzetti, sino a traguardi come l’Alcatraz di Milano. Tra i loro maggiori successi ci sono “I’m ready” e “Infinity”.

Imagine Dragons al Circo Massimo: la scaletta del concerto

Attesissimo è il concerto degli Imagine Dragons al Circo Massimo di Roma. La loro scaletta vede un mix delle canzoni degli ultimi due album, Mercury Act 1 e 2, e i loro maggiori successi.

My Life.

Believer.

It’s Time.

I’m So Sorry.

Thunder.

Birds.

Follow You.

Natural.

Next to Me.

Amsterdam.

Three Little Birds (Bob Marley & The Wailers cover).

I Bet My Life.

Whatever It Takes.

Sharks.

Enemy.

Bad Liar.

Demons.

On Top of the World.

Bones.

Radioactive.

Walking the Wire.

La storia degli Imagine Dragons dagli esordi

Gli Imagine Dragons si formano a Las Vegas nel 2008, ma raggiungono il successo nel 2012. Riportano il rock in cima alle classifiche mondiali. Tra gli esponenti principali del pop rock americano, hanno all’attivo sette album.

Forse destinati a diventare star indiscusse come i Beatles, in diverse interviste dichiarano di essere influenzati – fra gli altri – da artisti del calibro dei Beach Boys, Simon & Garfunkel, Kanye West e Twenty One Pilots. Nel 2013 vengono eletti il gruppo esordiente dell’anno. Nel 2015 iniziano i loro tour mondiali e nella loro carriera vincono oltre 50 riconoscimenti e ottengono più di 150 nomination, fra cui quattro ai Grammy Awards.

L’attuale formazione della band di Las Vegas

L’anima della band è il frontman Dan Reynolds, unico membro stabile dal 2008. Oggi a rendere speciale e unico il sound degli Imagine Dragons sono anche Wayne Sermon (chitarra e percussioni), Ben McKee (tastiera, basso e percussioni) e Danie Platzman (batteria, viola e percussioni).

Quali sono le più famose canzoni degli Imagine Dragons

Gli Imagine Dragons devono il loro successo al singolo It’s Time. Indimenticabili sono Demons e Radioactive, I Bet My Life, Gold e Shots.

Tutti conoscono poi il sound di Believer e Thunder che permettono alla band di diventare il primo gruppo rock ad avere due brani con oltre un miliardo di stream su Spotify.