Se pensavate che il Mediterraneo fosse un luogo sicuro per le specie native di pesci, vi sbagliate. Recentemente è stata avvistata un’altra specie aliena nei mari italiani, il tordo con la basetta (Pteragogus trispilus). Ma dove è stato avvistato questo pesce esotico e perché la presenza di specie aliene rappresenta un pericolo per gli ecosistemi marini?

Dove è stato avvistato il tordo con la basetta

L’inaspettato avvistamento del tordo con la basetta ha destato notevole interesse tra gli esperti di biologia marina e appassionati di ambiente lungo le pittoresche coste dell’Adriatico, con particolare riferimento all’area marina nei pressi della città di Ancona.

Che pesce è il Pteragogus trispilus

Il Pteragogus trispilus, noto anche come tordo con la basetta, è un pesce tropicale originario dell’Indo-Pacifico. La sua presenza nei mari italiani rappresenta un evento eccezionale. Questo pesce si distingue per il suo colore vivace e per le sue basette, delle strisce di colore nero che si estendono lungo i lati del corpo. È un animale di piccole dimensioni, ma la sua bellezza e il suo carattere esotico lo rendono affascinante per gli appassionati di fauna marina.

Perché le specie aliene sono un pericolo

L’arrivo di specie aliene nei mari italiani non è da sottovalutare. Mentre il tordo con la basetta può sembrare inoffensivo, la sua presenza può avere impatti significativi sugli ecosistemi locali. Le specie aliene possono competere con le specie native per risorse come il cibo e lo spazio. In alcuni casi, possono persino portare malattie che le specie native non sono in grado di combattere.

Inoltre, le specie aliene possono alterare gli equilibri ecologici. Questo può avere effetti a catena, influenzando la popolazione di altre specie e creando un impatto negativo sull’intero ecosistema marino. Le conseguenze possono essere difficili da prevedere, ma sono spesso dannose.

Questo fenomeno non è un caso isolato. Nel corso degli anni, il Mediterraneo ha visto un aumento delle specie aliene che hanno fatto il loro ingresso in questo delicato ecosistema. Molte di queste specie sono state introdotte accidentalmente attraverso il rilascio di acquari domestici o il rilascio di navi da carico. Altre sono state introdotte intenzionalmente, ad esempio per scopi di pesca sportiva o commerciale.