Il dattiloscritto originale de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, contenente la celebre frase “L’essenziale è invisibile agli occhi”, sarà venduto all’asta a Parigi il 22 novembre 2024. Il prezioso documento è considerato un tesoro letterario di inestimabile valore. Include infatti correzioni a matita apportate direttamente dall’autore e rivela la genesi della frase “Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”.

La pagina numero 57 contiene una prima versione più semplice, successivamente modificata, che mostra il processo di riflessione dello scrittore. La correzione sul dattiloscritto ha reso questo passaggio uno dei più conosciuti della letteratura mondiale, contribuendo in maniera significativa al successo globale de “Il Piccolo Principe”, pubblicato per la prima volta nel 1943.

La versione originale della frase “L’essenziale è invisibile agli occhi”

La frase “L’essenziale è invisibile agli occhi” è diventata uno dei simboli più riconoscibili del messaggio de “Il Piccolo Principe”. Inizialmente però Antoine de Saint-Exupéry aveva scritto una versione differente: “Ciò che è più importante è ciò che non si vede“. La formulazione più semplice è stata poi cancellata e sostituita dalla versione definitiva, che ha conquistato il cuore di milioni di lettori in tutto il mondo.

Si tratta di un’occasione preziosa per osservare da vicino il processo creativo dell’autore, mostrando come una correzione apparentemente semplice abbia potuto trasformare un pensiero in un messaggio senza tempo.

La pagina dattiloscritta e corretta a mano è una porta d’accesso alla mente di Antoine de Saint-Exupéry e alla sua poetica, decisamente più raffinata di quanto i critici vogliano ammettere. Ha un importante significato filologico grazie a quel piccolo dettaglio che getta luce sulla profondità della scrittura del celebre autore e aviatore inglese, uno spaccato raro del modo in cui ha trasformato semplici frasi in insegnamenti universali, oggi studiati anche dalla pedagogia.

“Il Piccolo Principe” sarà venduto a 1,2 milioni di dollari

La vendita del dattiloscritto originale de “Il Piccolo Principe” è stimata intorno a 1,2 milioni di dollari. L’alto valore è giustificato dalla rarità del documento e dal profondo impatto culturale dell’opera, che ha ispirato intere generazioni di lettori e lettrici in tutto il mondo, con numeri superati nelle librerie solo dai testi sacri.

L’asta si svolgerà durante la fiera Abu Dhabi Art dal 20 al 24 novembre 2024 ed è la possibilità irripetibile per i collezionisti di possedere un frammento di una storia letteraria ormai diventata parte dell’immaginario collettivo. È possibile ipotizzare che il documento sarà venduto a un prezzo decisamente più alto di quello preventivato dagli organizzatori.

Nel 2023 “Il Piccolo Principe” ha celebrato i suoi primi 80 anni. Pubblicato per la prima volta il 6 aprile 1943 a New York, è stato tradotto in oltre 500 lingue. Con più di 200 milioni di copie vendute, rimane una delle opere più amate della letteratura mondiale. L’importante anniversario è stato celebrato con eventi speciali, edizioni commemorative e spettacoli teatrali, e non ultima questa importante asta che svela l’inaspettato segreto della famosa frase.