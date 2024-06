Un aperitivo in casa con gli amici, una serata scacciapensieri davanti alla TV, un pranzo veloce e sfizioso per la pausa in ufficio.

Ci sono mille motivi per gustare una deliziosa pizza fumante, non a caso uno dei cibi più amati in tutto il mondo.

Ma non sempre mangiarla a fette è il metodo più pratico per non impataccare i vestiti, il divano o la scrivania con pomodoro e mozzarella filante.

Per fortuna, un trucco geniale ci permette di prepararla “a bocconcini”, utilizzando lo stampo del ghiaccio! Ecco come fare.

Gli ingredienti abituali

Si sa, fare la pizza in casa può essere un modo piacevole, rilassante e divertente di trascorrere del tempo in famiglia. Con farina, acqua, sale e lievito, prepararne l’impasto è quasi un gioco da ragazzi.

Ma per chi non avesse tempo e voglia di impastare ed aspettare i tempi di lievitazione, esistono in commercio anche le comode basi arrotolate e già pronte da farcire o i panetti da banco frigo o surgelati

Per preparare delle sfiziose pizzette ripiene, non dobbiamo far altro che utilizzare la pasta ben stesa, sia casalinga che da supermercato, ed avere a disposizione farina, passata di pomodoro o pomodorini, mozzarella, prosciutto, foglie di basilico o origano e lo stampo che si usa per formare i cubetti di ghiaccio nel freezer, naturalmente ben pulito ed asciutto.

Come procedere

Anche se a prima vista può sembrare un metodo decisamente strano, il successo finale è garantito: in fondo, il principio per preparare questa facilissima ricetta somiglia molto al procedimento normalmente usato per formare i ravioli.

Per prima cosa, occorre infarinare bene la vaschetta da ghiaccio. Bisogna poi dividere la pasta stesa in due strisce ed adagiare la prima sullo stampo, facendola aderire bene ai bordi interni di ogni singola cavità.

Avremo così ottenuto dei piccoli “scrigni” di impasto, pronti ad accogliere il loro goloso ripieno.

Salare leggermente la passata di pomodoro e metterne una piccola quantità dentro ad ognuno delle sacche create, aggiungendo poi gli altri ingredienti tagliati in pezzi di misura adeguata.

Se lo si preferisce, si possono utilizzare anche dei pomodorini freschi, magari divisi a metà, in modo da non togliere troppo spazio agli altri componenti della farcia.

Ricoprire quindi il tutto con la seconda striscia di impasto, passarci sopra un mattarello infarinato per far fuoriuscire l’aria e tagliare via l’eccesso di pasta che dovesse sbordare con un coltello affilato.

Mettere lo stampo in frigo a riposare per un paio d’ore, o meglio in freezer per 30 minuti e poi sformarlo su una teglia coperta di carta forno.

Separare un bocconcino dall’altro con un coltello o con l’apposita rotella taglia-pizza e cuocere in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti. Servire le mini pizze farcite ancora calde.

Una volta appresa questa semplice tecnica, potrete sbizzarrirvi con tanti altri tipi di ripieno, per stupire i vostri ospiti e far felici i bambini.