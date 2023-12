Già all’epoca della Pompei antica si praticava una tradizione simile a quella del presepe di Natale. Si trattava di un antico omaggio agli dèi attraverso la creazione di scene decorate con piccole statuine di terracotta, simili a quelle che da 800 anni rappresentano la Natività di Gesù.

Il ritrovamento delle statuine del “presepe” di Pompei

Curiosamente, proprio in prossimità del periodo natalizio, sono state scoperte 13 statuette a Pompei, all’interno di una stanza di una casa adiacente alla dimora di Leda e il Cigno, dove attualmente sono in corso i lavori di scavo, restauro e messa in valore.

Queste figure, alte circa 15 centimetri e descritte nell’e-journal degli scavi, includono rappresentazioni umane, ma anche oggetti come una noce, una mandorla, la testa di un gallo in argilla e una pigna di vetro, trovate erette su una superficie piana, probabilmente su uno scaffale.