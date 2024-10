Il Premio Nobel è uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali che premia ogni anno persone e organizzazioni che si sono distinte in vari campi. Istituito nel 1895 da Alfred Nobel, inventore della dinamite, questo premio rappresenta non solo un simbolo di eccellenza e di massimo prestigio, ma anche un riconoscimento economico rilevante. Dal 1901, anno della prima premiazione, il Nobel è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il merito scientifico e umanitario.

Quali sono i premi Nobel e da chi sono composte le commissioni

Il Premio Nobel si suddivide in sei categorie principali: Fisica, Chimica, Medicina, Letteratura, Pace ed Economia. Quest’ultimo fu aggiunto solo nel 1969. I premi originali, invece, furono stabiliti secondo le direttive del testamento di Alfred Nobel, il quale decise che il suo patrimonio fosse destinato a chi si fosse distinto per i “maggiori servizi resi all’umanità”.

Ogni premio viene assegnato da una specifica istituzione. Per la Fisica e la Chimica, il compito è affidato all’Accademia Reale Svedese delle Scienze; il Karolinska Institutet si occupa della selezione del Nobel per la Medicina; il Nobel per la Letteratura viene invece gestito dall’Accademia Svedese. Il premio per la Pace, unico tra tutti, è attribuito da una commissione composta da cinque membri eletti dal parlamento norvegese (Storting). La scelta di assegnare quest’ultimo premio a un ente norvegese e non svedese deriva dalla situazione politica al tempo della fondazione del premio: Svezia e Norvegia formavano un’unione e Alfred Nobel desiderava dare un segnale di promozione della pace proprio in un contesto di tensione politica tra le due nazioni.

Quanto pagano per il premio Nobel e chi finanzia tutto

Ogni vincitore di un premio Nobel non riceve solo un prestigioso riconoscimento ma anche un premio economico di rilievo. Attualmente il valore del premio è di 11 milioni di corone svedesi, equivalenti a circa 950.000 euro. Questa somma può essere suddivisa tra un massimo di tre vincitori per categoria, a seconda della valutazione della commissione. Se un premio viene assegnato congiuntamente a più persone, la somma viene distribuita in quote determinate dalla commissione stessa.

I premi Nobel vengono finanziati principalmente attraverso il patrimonio lasciato da Alfred Nobel e i relativi interessi. Quando Nobel redasse il suo testamento nel 1895, destinò gran parte della sua fortuna all’istituzione dei premi, creando un fondo i cui rendimenti annuali servono ancora oggi a coprire il premio in denaro e le altre spese organizzative. Il valore del premio ha subito variazioni nel tempo, in base ai rendimenti del fondo. Per esempio, tra il 2012 e il 2017, a causa di un periodo di minori rendimenti, il premio fu ridotto del 20%, per poi essere gradualmente riportato al valore attuale.

A differenza dei premi tradizionali, il Premio per l’Economia è finanziato dalla Banca Centrale di Svezia (Sveriges Riksbank), che nel 1968 propose di creare questo ulteriore riconoscimento in memoria di Alfred Nobel. Anche se non fa parte del testamento originale di Nobel è stato accettato e integrato nelle cerimonie ufficiali.

Chi ha creato il premio Nobel: la storia e le controversie

L’idea del Premio Nobel nacque da un evento singolare. Alfred Nobel, chimico e imprenditore svedese, era noto principalmente per la sua invenzione della dinamite e per il suo ruolo nell’industria degli esplosivi. Nobel ebbe un momento di profonda riflessione sulla sua eredità quando, nel 1888, un quotidiano francese pubblicò erroneamente il suo necrologio (dopo la morte del fratello Ludvig), definendolo “il mercante di morte”. Il necrologio, che denunciava Nobel come colui che aveva arricchito la sua vita grazie a un’invenzione distruttiva, lo scosse profondamente. Nobel non voleva essere ricordato come un simbolo di morte e distruzione e decise quindi di destinare la sua fortuna per premiare chi, al contrario, avesse apportato benefici all’umanità.

Il 27 novembre 1895, Alfred Nobel scrisse il testamento che avrebbe cambiato il corso della storia, istituendo i Premi Nobel. Alla sua morte, avvenuta un anno dopo, iniziò il complesso processo di esecuzione delle sue volontà. Non tutti, inizialmente, appoggiarono l’idea. Alcuni membri della famiglia di Nobel tentarono di contestare il testamento, mentre molti scienziati e accademici erano scettici sulla possibilità di realizzare un premio di tale portata. Grazie all’impegno degli esecutori testamentari, i Premi Nobel divennero realtà nel 1901.

Al giorno d’oggi, i Premi Nobel a Stoccolma sono considerati la massima celebrazione delle eccellenze accademiche, scientifiche e umanitarie a livello mondiale. Ogni anno, l’assegnazione attira l’attenzione internazionale, e la cerimonia diventa un simbolo del riconoscimento per chi ha contribuito al progresso della società. Ma on tutti i premi hanno un tono altrettanto solenne: esiste infatti il Premio IgNobel, una parodia dei Nobel, che premia ricerche e scoperte “improbabili”. Anche se in apparenza più umoristico, il Premio IgNobel rappresenta un modo originale di evidenziare la creatività nella ricerca, seppur con scopi meno convenzionali.