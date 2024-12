Poco altro al mondo è in grado di spaventare come le profezie di Nostradamus. Il mito che è nato nel corso dei secoli è giunto pressoché intatto fino ai giorni nostri.

Ecco, dunque, che ogni volta che accade qualcosa di spiacevole o spaventoso ci interroghiamo sul fatto che il veggente francese possa o meno aver previsto quell’accadimento. A maggior ragione, le settimane a cavallo tra vecchio e nuovo anno solo il momento ideale per fare un bilancio su quanto appena successo e ciò che potrebbe accedere nei mesi successivi. Cosa ci attende per il 2025? Pare che dovremo fare i conti -tanto per cambiare- con guerre e nuovi disastri. Cerchiamo di scoprire insieme cosa c’è di vero e quanto le dicerie siano figlie di pure suggestioni.

Cosa ha previsto Nostradamus per il 2025

Le misteriose predizioni dell’astrologo e veggente francese Michel de Nostredame, più comunemente noto come Nostradamus, hanno affascinato le persone per secoli. Il suo lavoro del 1555 chiamato Les Prophéties, scritto in versi enigmatici, pare possano prevedere eventi mondiali di grande rilevanza. L’ascesa di Napoleone, le guerre mondiali e anche gli sviluppi tecnologici contemporanei sono stati tutti collegati alle sue predizioni.

L’astrologo francese ha guadagnato di nuovo popolarità con l’avvicinarsi del 2025. In molti stanno tornando a leggere le sue profezie nella speranza di leggervi dentro il prossimo futuro. Le previsioni per il nuovo anno includerebbero scoperte mediche e ulteriori conflitti. Tra le quartine si leggono frasi come “Ci saranno guerre crudeli, nemici dall’interno e dall’esterno sorgeranno. Una grande pestilenza del passato tornerà”. Insomma, a leggere questo estratto, c’è poco da stare tranquilli. Parole enigmatiche, di certo, ma il suono sinistro è facilmente interpretabile.

Il mistico prevedeva un giorno in cui “grandi potenze si scontreranno”. Questo potrebbe essere legato ai numerosi conflitti che stanno attanagliando il mondo. Ma il prossimo anno dovrebbe vedere anche buone notizie, come importanti progressi nella medicina, nell’intelligenza artificiale e in altri settori. Potrebbero diventare disponibili nuove cure per la prevenzione di malattie come la demenza e trattamenti innovativi per malattie croniche.

Le previsioni di Nostradamus parlano anche di catastrofi naturali, tra cui eruzioni vulcaniche, inondazioni e terremoti. Gli effetti del cambiamento climatico sono temi ricorrenti nelle sue profezie.

Un’altra predizione interessante riguarda l’ascesa di un leader misterioso che proviene dal mare e la creazione di un “impero acquatico”. Ciò potrebbe essere interpretato come un riferimento a un nuovo tipo di leadership o un cambiamento geopolitico che emergerà dalle regioni costiere, forse legato a eventi climatici e migrazioni di massa.

Una delle previsioni più drammatiche riguarda un asteroide che si avvicinerà alla Terra, che Nostradamus chiamò Araldo del Destino. Alcuni lo interpretano come un possibile riferimento a un evento cosmico che potrebbe mettere in pericolo la vita sulla Terra, segnando la fine di un’era. Se state già per strapparvi i capelli dalla disperazione, pensate che Nostradamus ha scritto previsioni fino all’anno 3.797. È pertanto improbabile, stando almeno alle sue stesse parole, che la vita sul nostro pianeta possa conoscere una fine imminente.

Vogliamo dirvi di più, affinché le parole del profeta d’oltralpe non vengano assimilate con eccessivo allarmismo: basta guardare alle profezie di Nostradamus per il 2024 per capire che le catastrofi annunciate sono, fortunatamente, rimaste tra le sue quartine.

Le profezie di Nostradamus che non si sono avverate

Sono moltissime le profezie di Nostradamus che non si sono avverate, o che sono state interpretate in modo errato o esagerato. A ciò va aggiunto che spesso si dà una lettura dei suoi scritti dopo che un determinato evento si è verificato, come per vedere forzatamente un nesso tra avvenimento e predizione.

Uno degli errori di interpretazione più comuni riguarda la predizione di Nostradamus sulla fine del mondo. Molti hanno erroneamente collegato le sue quartine al concetto di una catastrofe globale che sarebbe dovuta accadere intorno all’anno 2000. Sebbene alcune delle sue profezie possano sembrare riferirsi alla fine del mondo, Nostradamus non ha mai esplicitamente predetto che la Terra sarebbe stata distrutta in quella data. Anzi, ha scritto di eventi catastrofici che avrebbero potuto segnare la fine di un’era, ma non la fine del mondo in senso letterale.

Alcuni interpreti delle quartine avevano previsto che nel 2000 ci sarebbe stata una nuova guerra tra Francia e Inghilterra, come quella che aveva caratterizzato la Guerra dei Cent’anni a cavallo tra XIV e XV secolo. Secondo queste letture, la guerra sarebbe stata seguita dalla sconfitta della Gran Bretagna. Come sappiamo, questo scenario non si è mai verificato.

Un’altra interpretazione errata delle profezie di Nostradamus parlava di un dittatore mondiale che avrebbe preso il potere all’inizio del millennio. Sebbene Nostradamus abbia parlato di un “grande dittatore” in alcune delle sue quartine, la figura di un leader autoritario che avrebbe sconvolto il mondo non è mai emersa. Questa predizione non si è concretizzata, e la figura di un dittatore globale non ha preso piede in quel periodo.

Alcuni interpreti delle profezie avevano suggerito che ci sarebbe stato il crollo del papato e che la Chiesa avrebbe perso il suo potere. Nostradamus avrebbe anche predetto un ritorno a una religione basata sul culto del sole o una fede che avrebbe sostituito il cristianesimo.

Venendo a tempi recenti, un passaggio degli scritti di Nostradamus ci hanno visto una connessione con il re d’Inghilterra. Gli scritti dicevano che “un re delle isole sarà cacciato con la forza”. Alcuni ci hanno visto una chiara profezia su Re Carlo III. Il monarca avrebbe dovuto perdere nel 2024 il trono a favore di “uno che non avrà il marchio di re”. Quindi, non il legittimo erede William, ma il fratello Harry sarebbe diventato re. Come sappiamo, nulla di tutto ciò si è verificato.

Considerando che il principe William è l’attuale erede, ciò potrebbe significare che il principe Harry sarà il futuro re del Regno Unito.

Le profezie di Nostradamus sono note per essere ambigue, scritte in un linguaggio simbolico che può essere interpretato in molti modi diversi. La vaghezza delle parole ha fatto sì che molte delle profezie potessero essere adattate a molti eventi storici differenti, creando solo la sensazione di accuratezza. Le scritture di Nostradamus rimangono un tema affascinante, ma spesso è difficile distinguere tra le reali previsioni e le interpretazioni retrospettive che tendono a forzare la sua visione del futuro.