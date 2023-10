Solo nominare Nostradamus fa venire i brividi. Lo studioso francese ha collezionato negli anni di vita numerosi scritti in cui avrebbe previsto il futuro. Che si creda o no all’esoterismo e ai suoi poteri da veggente, le sue profezie apocalittiche incutono da sempre timore. Messe in rima con toni che richiamano quelli biblici, le quartine di Nostradamus sono di difficile interpretazione a causa di un linguaggio complicato. C’è chi però è riuscito a tradurle, applicandole al 2024.

Chi era Nostradamus, il veggente più famoso della Storia

Nostradamus, il cui nome completo era Michel de Nostredame, è stato un famoso astrologo, medico e autore del XVI secolo, noto per le sue profezie e le sue opere di divinazione. Nato il 14 dicembre 1503 a Saint-Rémy-de-Provence, in Francia, è morto il 2 luglio 1566 a Salon-de-Provence.

Nostradamus era un medico rispettato, e ha scritto numerosi trattati di anatomia. La sua fama come astrologo e autore di profezie, tuttavia, lo ha reso una figura leggendaria nella cultura popolare e la sua influenza si è fatta sentire nei secoli successivi.

Le profezie di Nostradamus sono attendibili? Cosa ha previsto

La sua opera più celebre è Le Prophéties, una raccolta di profezie scritte in forma poetica e criptica, che secondo alcuni interpreti avrebbero davvero predetto eventi futuri.

Sono state oggetto di ampio dibattito e interpretazioni varie nel corso del tempo, e molte persone credono che Nostradamus sia riuscito a prevedere con precisione avvenimenti storici di rilievo.

La validità delle profezie di Nostradamus è stata già messa in discussione dagli storici e dagli scienziati, e l’interpretazione che ne viene data è sempre soggettiva. Alcuni appassionati ritengono comunque che il 2024 sarà ricco di eventi predetti dal veggente.

La Terza Guerra Mondiale nel 2024: cosa dice la profezia

Nostradamus parla di una guerra sanguinosa della durata di sette mesi che darebbe il via a un conflitto su scala mondiale. C’è chi ha visto nella guerra in Ucraina la polveriera della Terza Guerra Mondiale, ma il conflitto ha avuto inizio da più di anno senza una vera escalation globale.

Il timore per il 2024 è che salga la tensione tra la Cina e Taiwan, con sette mesi di scontri che potrebbero portare la potenza orientale a scontrarsi con gli Stati Uniti. In guerra entrerebbero poi anche la Russia e il blocco Nato.

“Tre di loro saranno presto ridotti a nulla”, scriveva il poeta. La guerra dell’Anticristo, come la chiama nelle sue composizioni, “durerà 27 anni” e farà molti morti e prigionieri, arrivando a distruggere di fatto la Terra.

La terra trema: aveva previsto il terremoto dei Campi Flegrei?

Nostradamus potrebbe aver previsto un disastroso terremoto in California o a New York. O almeno così ritengono gli appassionati d’Oltreoceano. Peccato che il veggente francese si concentrasse principalmente sull’Europa.

Le sue profezie parlano della terra che trema in una “nuova città” situata a 40,5° di latitudine. Caratteristiche che accomunano tanto New York quanto Napoli. Per questo nella Penisola si teme che Nostradamus possa aver previsto un violento terremoto dei Campi Flegrei che potrebbe distruggere il capoluogo campano.

L’arrivo di un nuovo Papa dall’Africa o dall’Asia

Un’altra profezia suggerisce che un nuovo Papa sarà eletto nei mesi a venire per guidare la Chiesa. Secondo questa interpretazione, Papa Francesco lascerà il suo posto a causa dell’età e di problemi di salute, e al suo posto arriverà una persona oscura e pericolosa che scatenerà uno scandalo.

Si tratterà di “un individuo grigio e nero proveniente dalla campagna”, il più astuto pontefice della Storia e che sarà la rovina del Vaticano o dell’intera religione cattolica. In realtà i colori potrebbero anche indicare la provenienza del successore di San Pietro, indicando solo che arriverebbe da una zona rurale dell’Asia o dell’Africa.

Il cambiamento climatico e altri disastri nelle profezie

Nostradamus avrebbe predetto anche l’inizio di una stagione difficile sul piano climatico, in una quartina che recita che per 40 anni non vedremo l’arcobaleno e per i successivi 40 lo vedremo ogni giorno.

Il veggente avrebbe visto un futuro caratterizzato da un lungo periodo in cui la “terra secca che diventerà sempre più arida” e un altro in cui “ci saranno grandi inondazioni“.

C’è chi ipotizza che non si tratterà di due cicli distinti, ma di 80 anni in cui si alterneranno siccità e alluvioni. Quello che abbiamo iniziato vedere soprattutto nell’ultimo lustro, con la progressiva tropicalizzazione delle aree temperate, compresa l’Italia, e disastri naturali sempre più frequenti.

L’arrivo di un’era di innovazioni tecnologiche e l’AI

Il medico francese credeva nel progresso e immaginava un futuro in cui la tecnologia avrebbe servito l’uomo in maniere impensabili negli anni in cui è vissuto. Aveva previsto infatti le “città intelligenti”, un modo, forse, per parlare di case smart e domotica.

Pur non parlando direttamente di intelligenza artificiale, Nostradamus, avrebbe ipotizzato tra le righe dei suo componimenti poetici un’epoca moderna caratterizzata dall’avvento di macchine che avrebbero sostituito l’uomo. Suona familiare?

L’ascesa di un nuovo leader carismatico in Europa

Nostradamus ha predetto anche l’arrivo di un giovane leader dalle profondità dell’Europa Occidentale, nato da gente povera. “La sua lingua sedurrà un gran numero di seguaci, la sua fama crescerà verso i regni dell’Est”.

Nel tempo la profezia è stata associata a molti nomi noti, tra cui il dittatore Adolf Hitler e Greta Thunberg. C’è chi attende invece l’arrivo di questa figura carismatica che stregherà le masse di tutto il mondo e le condurrà a una rivoluzione.