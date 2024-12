Il mistico brasiliano Athos Salomé è noto anche come Nostradamus vivente ed è famoso per le sue previsioni accurate. Per il 2025 ha profetizzato una serie di avvenimenti incredibili che includono contatti extraterrestri ufficiali, esseri umani geneticamente modificati e sempre più maggiore autonomia dell’intelligenza artificiale. Ci dovrebbero inoltre essere una crisi energetica manipolata, il controllo della popolazione attraverso microchip, disastri climatici progettati e fughe di notizie su operazioni militari segrete. Insomma, Salomé ha previsto un anno caotico e con importanti trasformazioni.

Cosa ha previsto il Nostradamus vivente per il 2025

Le profezie di Athos Salomé per il 2025 sono sette e tutte abbastanza inquietanti. Secondo lui, il 2025 sarà un anno cruciale, segnato da rivelazioni, crisi e traguardi tecnologici che potrebbero rimodellare l’umanità. La prima previsione del sensitivo è che i governi riconosceranno ufficialmente l’esistenza della vita extraterrestre, presentando prove della vita microbica su Marte o anche su civiltà più avanzate. Tuttavia, mette in guardia dal silenzio strategico di nazioni potenti come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, che potrebbero causare disordini globali.

La seconda profezia riguarda la rivelazione di esperimenti genetici segreti che mostreranno l’esistenza di esseri umani geneticamente modificati. Questi individui creati attraverso la clonazione e la biotecnologia avanzata, sarebbero più intelligenti, forti e immuni alle malattie degli esseri umani.

La terza rivelazione sostiene che entro il 2025, l’intelligenza artificiale raggiungerà un punto critico di non ritorno. Un incidente globale potrebbe rivelare la crescente autonomia dei sistemi di Ai, alcuni dei quali potrebbero già mostrare una rudimentale autocoscienza.

La quarta previsione parla di una crisi energetica globale messa in atto da sistemi di potere. Sebbene possano esistere tecnologie rivoluzionarie, come i generatori di energia a punto zero, avverte che rimarranno nascoste al pubblico per poter mantenere i cittadini sotto controllo

La quinta profezia di Athos riguarda i microchip impiantabili che si diffonderanno in gran quantità, commercializzati come strumenti per il progresso della salute e della sicurezza. Ma il sensitivo avverte che queste tecnologie verranno utilizzate anche per monitorare e controllare la popolazione.

Come sesto punto Salomé mette in guardia da eventi climatici catastrofici, come uragani e siccità, causati dalla geoingegneria. Afferma che questi disastri artificiali si verificheranno in luoghi inaspettati, destabilizzando ulteriormente gli ecosistemi globali.

Infine il mistico ha previsto la comunicazione al pubblico di progetti militari finora rimasti segreti, comprese basi sotterranee e tecnologie avanzate come la propulsione gravitazionale, che mostreranno la portata dei sistemi di potere mondiali.

Chi è il sensitivo e veggente Athos Salomé

Perché dovremmo credere alle profezie di Nostradamus per il 2025? In realtà non c’è una risposta a questo dubbio. Per comprendere meglio il motivo per cui se ne parla, vale la pena conoscere chi è Athos Salomé. Il sensitivo è nato nel 1986 in Brasile ed è diventato famoso per aver previsto con precisione eventi come la pandemia di coronavirus, l’acquisizione di X da parte di Elon Musk, una grave interruzione di Microsoft e la morte della regina Elisabetta II.

Il veggente afferma di avere visioni mistiche da quando aveva 12 anni. Dopo i 19 anni, sostiene di aver cominciato a ricevere dei messaggi da un’entità chiamata Put Satanakia, alla quale attribuisce origini egiziane. In realtà questo è uno dei nomi di Exú Marabo nella Quimbanda, religione brasiliana di origine africana. Il sensitivo ha un aspetto particolare che ha generato diffidenza nel pubblico. Molti sospettano possa essere un altro falso influencer generato dall’intelligenza artificiale.