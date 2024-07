Un volo Ryanair partito da Agadir, in Marocco, e diretto a Londra è stato costretto a un improvviso atterraggio di emergenza dopo che una disputa tra i passeggeri è sfociata in una violenta rissa.

Perché è scoppiata una rissa sul volo Ryanair dal Marocco

Secondo quanto riportato dal tabloid “The Sun”, le tensioni erano palpabili fin dall’imbarco e sono rapidamente degenerate in un conflitto fisico appena 36 minuti dopo il decollo. L’episodio è iniziato con una richiesta apparentemente innocua. In base alle parole dei testimoni, un uomo di circa trent’anni ha chiesto a una donna di scambiarsi di posto per riuscire a sedersi più vicino alla famiglia. Richiesta cui la donna non ha acconsentito perché voleva rimanere accanto alla figlia durante il volo. Risposta che ha fatto innervosire l’uomo e ha porto a un primo scontro verbale.

La discussione si è riaccesa pochi istanti dopo il decollo, quando l’uomo ha nuovamente insistito per un cambio di posto ed è poi degenerata quando l’uomo avrebbe minacciato la donna. A quel punto a intervenire è stato anche il marito della passeggera, che ha preso le difese della moglie e il diverbio è sfociato in una vera e propria rissa che ha coinvolto altri passeggeri e ha gettato nel panico tutti i presenti.

“Cercavano di colpirsi a vicenda – ha detto un testimone al Sun – Una delle famiglie faceva parte di un gruppo più grande, così si sono messi in mezzo anche altre persone”

Momenti di caos che hanno provocato un attacco di panico a una donna. “Una signora nella fila dietro – ha continuato il testimone – ha iniziato ad avere un attacco di panico. Urlava e c’erano bambini che piangevano”, La crew di volo ha fatto del suo meglio per calmare la situazione, ma la violenza a bordo ha reso necessaria una decisione drastica da parte del comandante.

Il pilota costretto a fare un atterraggio di emergenza

Dopo 36 minuti di volo, con il rischio che la situazione sfuggisse ulteriormente di mano, il pilota ha preso la difficile decisione di atterrare a Marrakech per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e del personale di volo, ma anche per evitare di ritrovarsi con l’aereo distrutto.

Una volta a terra, le autorità locali sono intervenute immediatamente per separare i passeggeri coinvolti e allontanare quelli che avevano creato problemi. Un portavoce di Ryanair ha confermato la gravità dell’incidente: “Il volo da Agadir a Londra è stato deviato a Marrakech dopo che un piccolo gruppo di passeggeri ha disturbato il volo e un altro passeggero si è sentito male a bordo“.

L’intero episodio ha causato un significativo ritardo per il volo e ha reso necessaria la riorganizzazione dei piani di viaggio per tutti i passeggeri coinvolti. Ryanair ha dovuto fornire sistemazioni notturne e organizzare il trasporto per i passeggeri interessati prima di programmare un nuovo volo per il giorno successivo. In una nota ufficiale, la compagnia aerea ha espresso profonde scuse per l’incidente e ha sottolineato che “la lite sul volo Ryanair di un piccolo gruppo di passeggeri ha avuto un impatto negativo su tutti i viaggiatori presenti”.