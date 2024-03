Un’esperienza stellare con uno chef stellato. Si tratta del ristorante nello Spazio con un panorama d’eccezione: il pianeta Terra. Il progetto parte ufficialmente nel 2025 e sarà affidato a Rasmus Munk, proprietario dell’Alchemist di Copenaghen. Si tratta di un viaggio culinario olistico a bordo della capsula spaziale Neptune di Space Perspective.

I fortunati sono sei passeggeri che, raggiungendo la stratosfera, entreranno nella storia del turismo spaziale. Quasi 470 mila euro costa il ticket del volo che dovrebbe partire dalla Florida. Tutti i proventi saranno devoluti alla Space Prize Foundation, impegnata nella promozione delll’uguaglianza di genere nella scienza e nella tecnologia spaziale.

Menù stellato nello Spazio a bordo di Neptune: cos’è

In un momento storico in cui si fanno scoperte sull’Universo sempre più sorprendenti, basti pensare alla stella che sta esplodendo e che potremo ammirare nel 2024, il ristorante stellato nello Spazio rappresenta il superamento dei confini del turismo tradizionale. ”Questa rivoluzionaria avventura culinaria rappresenterà un momento storico. Spero che la spedizione contribuisca a ridefinire non solo l’esplorazione spaziale privata, ma anche il concetto di cucina raffinata”, queste sono state le parole di Roman Chiporukha, fondatore di SpaceVIP.

“Sono profondamente affascinato dallo spazio, ed è stato durante una gita scolastica da Randers al Planetario di Copenaghen che ho provato per la prima volta la sensazione di essere trasferito in un mondo completamente diverso. L’opportunità di creare un’esperienza gastronomica stratosferica insieme ai maggiori esperti mondiali di scienza e design sembra completamente folle e allo stesso tempo logica”, ha commentato lo chef Rasmus Munk.

Come funziona

Il ristorante stellato nello Spazio sarà a bordo di Spaceship Neptune, una capsula spaziale neutra a CO2 sollevata da un gigantesco “SpaceBalloon” riempito di idrogeno esviluppato dalla NASA, all’interno del quale la pressione atmosferica sarà come sugli aerei di linea. È l’unica astronave a zero emissioni di carbonio e verrà posizionata a circa 30 chilometri dalla superficie terrestre. I passeggeri non avranno quindi bisogno di alcun addestramento o di un’attrezzatura speciale. Chi sceglierà di godersi questa esperienza fino a poco tempo fa inimmaginabile troverà tutti i comfort che si possono trovare in un luogo di lusso:

Sedili ergonomici.

Bar.

Toilette.

Ampie finestre.

Quanto costa e quanto dura l’esperienza spaziale

Come accennato, il prezzo del biglietto per poter cenare a bordo del ristorante stellato nello Spazio parte da 495.000 dollari. Le prenotazioni sono attualmente disponibili per la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

E, proprio quando si fanno passi avanti anche per trovare gli alieni, in merito all’accessibilità di un’esperienza decisamente over budget per la maggior parte della popolazione mondiale, si è espresso Chiporukha: “Solo lanciando questi voli saremo in grado di renderli accessibili a più persone. Questo è solo l’inizio dei viaggi spaziali privati”, quindi si dovrà aspettare un’evoluzione simile a quella che ha contraddistinto il mercato dei voli di linea.

Sul ristorante stellato nello Spazio i passeggeri staranno circa sei ore. Dalle 4:00 alle 6:00, gli ospiti saliranno a 100.000 piedi sopra il livello del mare per ammirare “l’alba sulla curvatura terrestre”, trascorrendo due ore intere a 20 miglia sopra la Terra, prima di fare una lenta discesa dalle 8:00 alle 10:00, secondo a SpaceVIP.