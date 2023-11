Il mondo della musica italiana si scuote nuovamente con il ritorno del re incontrastato del rap, Sfera Ebbasta, che presenta il suo nuovo album “X2VR”. Il titolo stesso, enigmatico e coinvolgente, già suscita domande sul suo significato. È sicuramente un invito a esplorare il mondo di Sfera, il trapper che ha riscritto il panorama musicale italiano.

Cosa significa “X2VR”, il titolo del nuovo album di Sfera

Sfera Ebbasta, noto per la sua scelta di acronimi giovanili, ha dichiarato che il precedente album, XDVR, significava “per davvero”. Il “2” in X2VR fa pensare a un secondo capitolo, un ponte tra il passato e il presente, “per davvero 2”. L’analogia con il “per davvero” di XDVR suggerisce che X2VR potrebbe essere un’ulteriore immersione sincera nelle esperienze di Sfera Ebbasta, un racconto autentico della sua crescita artistica e personale.

Dagli esordi a “XDVR”: l’ascesa all’Olimpo del rap italiano

Sfera Ebbasta, nome di battesimo Gionata Boschetti, classe 1992, ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana fin dai suoi esordi. Con brani come “Rockstar”, “Bottiglie Privè”, “Tran Tran”, e “Ciny”, ha scalato le classifiche internazionali, consolidando la sua posizione come uno dei trapper più influenti d’Italia. Il suo stile unico, fuso con testi accattivanti e sonorità incisive, ha catturato l’attenzione di un pubblico vasto e diversificato.

Ma chi è veramente Sfera Ebbasta al di là dei riflettori? Nato a Sesto San Giovanni, ha vissuto un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori, un evento che lo ha influenzato profondamente. Cresciuto principalmente a Cinisello Balsamo, ha sperimentato diverse fasi della vita, dalla bocciatura in prima media al ritiro dalla scuola durante il primo anno di liceo. Il giovane Boschetti ha provato a lavorare come elettricista e fattorino per la consegna delle pizze, ma è stato nella musica che ha trovato la sua vera vocazione. Ha iniziato l’attività musicale caricando video su YouTube, ma senza successo. Nel 2012 ha conosciuto il produttore Charlie Charles, un incontro che si sarebbe rivelato cruciale.

La carriera di Sfera Ebbasta è stata un’ascesa vertiginosa dall’oscurità alla celebrità. Da esordiente a icona del rap italiano, il viaggio di Sfera ha attraversato ostacoli e trionfi. “XDVR”, l’album che lo ha consacrato nel 2015, è stato il punto di svolta che lo ha catapultato nell’Olimpo del rap italiano. Il suo percorso è segnato da una determinazione senza compromessi e dalla voglia di superare ogni limite imposto dalla vita. Il 9 settembre 2016 pubblica il suo primo album in studio da solista, chiamato “Sfera Ebbasta” distribuito dalla major discografica Universal. Nel 2018 segue il secondo album in studio, Rockstar, prodotto sempre da Charlie Charles e uscito il 19 dello stesso mese. Il 1º giugno 2019 viene annunciato con grande sorpresa l’ingresso di Sfera Ebbasta tra i giudici della tredicesima edizione di X Factor, insieme a Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel.

L’atteso album “X2VR” è un ritorno dopo tre anni dal precedente “Famoso”. Questo nuovo capitolo, il secondo di XDVR, prosegue il percorso artistico di Sfera Ebbasta, evidenziando una maturità sonora e una grande influenza dalla trap americana. La tracklist promette un’esperienza coinvolgente come un giro sulle montagne russe, con brani come “Fragile”, che esplora il lato complesso del successo, e “Anche Stasera”, il primo featuring con Elodie. A tratti si percepiscono influenze di artisti come Travis Scott, in particolar modo nel brano “Ciao bella” dove ascolteremo un modo molto “cattivo” di rappare da parte di Sfera e un devastante beat switch all’ingresso di Anna.

Il singolo “VDLC” anticipato all’evento esclusivo di Milano, ha già conquistato il pubblico con la sua dedica commovente alla madre di Sfera, Valentina, e la partecipazione speciale del figlio Gabriel nel video. La varietà della tracklist, con collaborazioni come “G63” con Shiva e Lazza e “Calcolatrici” con Geolier, Simba La Rue e Baby Gang, promette un viaggio attraverso sfaccettature musicali diverse.

Il grande successo di Sfera Ebbasta con “Rockstar” e “Famoso”

Sfera Ebbasta ha raggiunto l’apice della sua carriera con il successo travolgente di “Rockstar”. Il brano, pubblicato nel 2017, ha dominato le classifiche, contribuendo a definire il genere trap in Italia. La sua presenza sulla scena musicale internazionale è stata ulteriormente rafforzata con l’uscita dell’album “Rockstar” nel 2018, un progetto che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI Album.

Dopo il trionfo di “Rockstar”, Sfera Ebbasta ha continuato a collezionare successi. Nel 2020 ha pubblicato l’album “Famoso“, caratterizzato da collaborazioni di rilievo con artisti internazionali come Offset, Future, Steve Aoki, Diplo, J Balvin e Lil Mosey. Questo progetto lo ha consacrato come uno degli artisti più influenti e innovativi nel panorama musicale italiano, confermando il suo talento nel mescolare sonorità e stili diversi.

Papà Sfera Ebbasta: come si chiama e quando è nato il figlio

La vita di Sfera Ebbasta è stata arricchita dalla nascita del figlio Gabriel nel giugno del 2022. La compagna di Sfera, Angelina Fiol Lacour, una modella argentina nata il 31 maggio 1995, è diventata la madre di questo piccolo talento. La coppia ha mantenuto inizialmente un basso profilo sulla loro relazione, evitando di condividere dettagli sulla vita privata sui social media.

La nascita di Gabriel ha aggiunto un nuovo capitolo emozionante alla vita di Sfera Ebbasta, un artista che, nonostante il grande successo, continua a mantenere una forte connessione con la sua famiglia. La sua esperienza di genitore ha introdotto un elemento di vulnerabilità nella sua immagine pubblica, mostrando un lato più intimo di un artista altrimenti noto per la sua presenza decisa e grintosa sul palco.