Starship, finisce male il terzo test della navetta di SpaceX

Dopo una prima parte positiva, non è finito nel migliore dei modi il terzo volo di prova di Starship, la nave spaziale di SpaceX progettata per essere completamente e rapidamente riutilizzabile e per consentire di raggiungere la Luna e Marte.

Il lancio è avvenuto alle ore 14:25 italiane dal sito di Starbase nel Sud del Texas e si è svolto alla perfezione.

I problemi sono arrivati in seguito. Nello specifico, la nave spaziale è andata perduta durante il rientro nell’atmosfera: ha eseguito correttamente i passaggi previsti nel test ma durante il rientro, quando il veicolo si trovava ormai alla quota di 65 chilometri dalla zona prevista per l’ammaraggio, il segnale è scomparso.