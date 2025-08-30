Scienziati cinesi hanno inventato un super computer che sa ragionare. La tecnologia è basata su un’architettura simile a quella del cervello, in particolare di una scimmia. Chiamato Darwin Monkey o “Wukong”, il sistema è dotato di oltre 2 miliardi di neuroni artificiali e più di 100 miliardi di sinapsi, il che lo pone all’incirca alla pari con la struttura neurale di un macaco. I ricercatori sperano che possa fungere da strumento di simulazione per i neuroscienziati, rappresentando al contempo un trampolino di lancio verso l’intelligenza artificiale generale (AGI), un sistema di intelligenza artificiale (IA) dotato di intelligenza e ragionamento simili a quelli umani.

Come funziona il super computer

A differenza delle tradizionali reti neurali artificiali, che seguono i principi di calcolo classici ed elaborano i dati tramite valori binari in continua variazione, i sistemi neuromorfici come Darwin Monkey sono guidati da reti neurali spiking (SNN).

Le SNN imitano il modo in cui i segnali vengono trasmessi tra i neuroni nel cervello dei mammiferi, rispondendo ai segnali elettrici per elaborare e trasmettere i dati attraverso raffiche (o picchi) di attività intermittenti.

Un neurone biologico emette un impulso elettrico quando i segnali che riceve da altri neuroni raggiungono un livello sufficientemente intenso da innescare una risposta. I neuroni artificiali nelle SNN imitano questo meccanismo, attivandosi solo quando hanno accumulato un input elettrico sufficiente.

Mentre le reti neurali basate su software sono un insieme di algoritmi di apprendimento automatico progettati per emulare il cervello umano, le SNN replicano fisicamente il modo in cui le informazioni si muovono tra i neuroni biologici. Questa configurazione consente alle SNN di elaborare i dati in parallelo, rendendole potenzialmente più potenti delle architetture dei supercomputer convenzionali.

Inoltre il sistema contribuirebbe a ridurre il consumo energetico complessivo. I ricercatori affermano che Darwin Monkey consuma solo 2.000 watt di potenza, all’incirca l’equivalente di un bollitore elettrico o di un asciugacapelli, nonostante sia alimentato da 960 chip neuromorfici Darwin III, ognuno dei quali supporta fino a 2,35 milioni di neuroni in attivazione.

Gli altri super computer neuromorfici

L’invenzione cinese non è l’unica ad andare nella direzione della simulazione dei meccanismi neuronali umani. Il precedente detentore del record nel calcolo neuromorfico era il sistema Hala Point di Intel, che comprende 1,15 miliardi di neuroni artificiali e 128 miliardi di sinapsi artificiali distribuiti su 140.544 core di elaborazione.

Intel ha affermato che il suo sistema è in grado di eseguire 20 quadrilioni di operazioni al secondo, ovvero 20 petaop. Tornando a Darwin Monkey, il team di sviluppatori ha affermato che la piattaforma ha già dimostrato le sue capacità in compiti cognitivi come il ragionamento logico, la generazione di contenuti e la risoluzione di problemi matematici, utilizzando un modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla startup cinese DeepSeek.

Il sistema viene utilizzato anche per simulare il cervello di animali con diversi livelli di complessità neurale, tra cui pesci zebra e topi, nell’ambito di un più ampio impegno a sostegno della ricerca sulle neuroscienze.

Darwin Monkey è stato progettato da ricercatori dell’Università di Zhejiang e dello Zhejiang Lab, un istituto di ricerca fondato congiuntamente dal governo provinciale di Zhejiang e da Alibaba Group, un conglomerato tecnologico cinese.