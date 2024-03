La Valle dei Templi di Agrigento ha di nuovo il suo gigante di pietra, il Telamone che con la sua stazza sosteneva il tempio di Zeus. La scultura, alta quasi otto metri, è stata messa nuovamente in piedi giovedì 29 febbraio nel parco archeologico siciliano dopo oltre vent’anni di studi, ricerche e restauri che hanno portato la colossale statua antropomorfa a riprendere il suo posto nella Valle.

Un progetto che ha visto impegnati archeologi e scienziati per ricostruire in maniera attendibile il gigante di pietra, che ha ripreso forma grazie a una simil anastilosi. Ma cos’è e perché è così importante per la Valle dei Templi di Agrigento?

Il Telamone si rialza ad Agrigento

La giornata di giovedì 29 febbraio 2024 sarà ricordata a lungo ad Agrigento, con il Telamone che ha ripreso il suo posto. Simbolo dell’antica Akragas, il gigante è stato scoperto a margine di una cerimonia a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato e il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi, Roberto Sciarratta.

Presenti anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e il curatore del progetto di musealizzazione, Carmelo Bennardo oltre che l’esperto scientifico del progetto, Alessandro Carlino, figure importanti per il ritorno della scultura nel parco archeologico agrigentino. Il lavoro di restauro, simile all’anastilosi, ovvero la ricostruzione ottenuta mediante la ricomposizione con i pezzi originali dell’antica struttura, è costato 500 mila euro al Parco. Una spesa che include anche la prossima ricostruzione a terra di una parte della trabeazione e della cornice del tempio, in modo da rendere un’idea più concreta delle dimensioni colossali e dell’unicità del monumento ma, nello stesso tempo, proteggere i reperti.

“Il Telamone, che consegniamo alla collettività nella sua straordinaria imponenza, rappresenta uno dei migliori biglietti da visita di Agrigento Capitale della cultura” ha detto il governatore Schifani, sottolineando l’importanza di investimenti di questo tipo per migliorare la capacità attrattiva della Sicilia.

Il gigante nella Valle dei Templi

La statua, che è alta quasi 8 metri, è sostenuta da una struttura in acciaio di 12 metri alla quale sono ancorate delle mensole dove sono collocati i singoli pezzi. “Guardiano” dell’Olimpo di Zeus, il gigante è stato ricostruito partendo dall’accorpamento dei resti di alcune grandi statue, le stesse che erano sistemate tra le colonne del famoso tempio.

La scultura, che è stata riassemblata a partire da 90 frammenti localizzati dal 1920 a oggi, stata posizionata nella zona a nordest del tempio, la stessa che i viaggiatori dell’Ottocento in Sicilia, disegnatori e studiosi, individuavano come il punto da cui il gigante emergeva dai ruderi.

E come il gigante di Zeus proteggeva l’Olimpo, il Telamone oggi grazie alla sua stazza imponente si fa guardiano della città di Agrigento.

Gli studi per il restauro

Ma com’è stato possibile rimetterlo in piedi? A pensarci sono stati un gruppo di studiosi che, in un lavoro portato avanti per vent’anni, hanno studiato la struttura dell’antico Telamone per ricostruirlo in maniera attendibile.

Dal 2005 al 2008 ricerche e studi sono stati affidati anche all’Istituto archeologico germanico di Roma (Dai Rome) e guidati da Heinz-Jürgen Beste. Lo studio, oltre a nuove conoscenze sul monumento, ha portato alla precisa catalogazione degli elementi ancora in situ (90), utilizzati per la ricostruzione del telamone, “fratello” di quello già ricostruito a fine Ottocento, ospitato al Museo archeologico “Pietro Griffo” dove è tuttora.