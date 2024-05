La tessera sanitaria, detta anche Carta Regionale dei Servizi, viene rilasciata a tutti i cittadini italiani aventi diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, cioè che sono iscritti all’ASL del territorio in cui risiedono.

Oltre all’accesso alle cure mediche, permette di usufruire delle prestazioni erogate in rete dalla Pubblica Amministrazione.

Dotata di microchip fin dal 2011, è anche un sostituto del vecchio tesserino verde cartaceo o plastificato del codice fiscale. Ecco come fare per richiederne on line il rinnovo o il duplicato.

La procedura da seguire

Di norma, la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni. Alla scadenza, quella nuova viene automaticamente spedita all’indirizzo di residenza del cittadino che risulta nell’Anagrafe Tributaria, ovvero l’archivio informatico dell’Amministrazione Finanziaria.

Non è quindi necessario richiederne personalmente il rinnovo. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera, invece, il duplicato può essere richiesto sul sito dell’Agenzia delle Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp:

se si possiede ancora il documento senza microchip, è possibile utilizzare il servizio a libero accesso o quello nell’area riservata, indicando il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici completi e la motivazione della richiesta. Per motivi di sicurezza e per evitare l’utilizzo del servizio per fini fraudolenti, viene richiesto anche l’inserimento di alcuni dati relativi alla propria dichiarazione dei redditi.

Se si possiede la tessera con microchip, si deve cliccare la pagina "richiesta del duplicato" esclusivamente tramite l'area riservata dei Servizi Telematici del portale dell'Agenzia delle Entrate, accedendo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In questo caso è necessario indicare solo la motivazione della richiesta, senza fornire ulteriori informazioni.

Con e-mail semplice o posta certificata

È possibile inoltrare la richiesta anche via e-mail o via PEC all’indirizzo del proprio ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, rintracciabile sul portale.

Per poterlo fare, occorre scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta AA4/8 ed inoltrarlo allegando la scansione di un documento d’identità. La sottoscrizione del modulo può avvenire anche con firma digitale.

Portale “Sistema tessera sanitaria”

Il servizio “Sistema tessera sanitaria” consente di scaricare in formato PDF e stampare una copia cartacea della propria tessera sanitaria.

Il servizio è disponibile per le tessere con scadenza 2020 o anni successivi e per utilizzarlo è necessario accedere all’area riservata del cittadino, utilizzando le credenziali SPID o TS-CNS attivata.

Consegna a mano

Per chi non avesse dimestichezza con le operazioni in internet, è possibile rivolgersi personalmente al proprio ufficio territoriale di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, previo appuntamento.

Gli operatori forniranno tutte le informazioni utili e i modelli da compilare e firmare, che potranno poi essere riconsegnati a mano.