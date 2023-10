'Uomo in mare': l'esercitazione di salvataggio è impressionante

Cosa accade quando un uomo cade in mare da una nave? In questi casi le possibilità di sopravvivenza si riducono a zero nel giro di poco tempo: ce ne vorranno tra i 30 e i 60 per perdere conoscenza e morire in poco più di un’ora.

Così, la velocità dell’intervento di soccorso per il salvataggio è fondamentale, come dimostrato in questa impressionante esercitazione dei marinai della HMS Enterprise, nave della flotta da guerra della marina britannica.

PS: in questo caso l”uomo in mare’ è un manichino

Video: LPhot Burke

Video tratto da: Facebook / Royal Navy