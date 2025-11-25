Le uova sono un ingrediente sempre presente nelle nostre cucine, dove sono le grandi protagoniste di ricette dolci, piatti salati e salse. Il problema, tuttavia, è pensare che un uovo valga l’altro, sottovalutando una serie di aspetti essenziali, come tipologie e conservazione.

Sono proprio questi i punti su cui si commettono i peggiori errori , mettendo a rischio sia la qualità delle preparazioni sia la sicurezza alimentare. Per questo è importante seguire alcune regole di base per conoscere meglio questo alimento e valorizzarlo come si deve.

Errori con le uova: non porre attenzione alla categoria

Uno degli sbagli più comuni riguarda non considerare la categoria di qualità delle uova. Va detto infatti che non tutte le uova sono uguali: esistono le categorie A, B e C, che fanno riferimento a caratteristiche fondamentali.

Le uova di categoria A sono quelle destinate al consumo diretto, fresche e non trattate, non refrigerare a temperatura sotto gli 8 °C. Le categorie B e C fanno riferimento invece a uova destinate all’industria alimentare, che per normativa sanitaria, non possono essere vendute al consumatore.

Un altro dato da considerare sono le uova di categoria 0 (zero), dove il numero indica un prodotto biologico. Il che significa che le galline che le hanno deposte sono state allevate a terra in ampi spazi, alimentandosi con mangime organico.

La conservazione scorretta delle uova nel frigorifero

Un altro sbaglio diffuso è l’errata conservazione delle uova. Ad intervenire è l’Istituto Superiore di Sanità, che spiega come andrebbero sistemate nel frigo. Un errore è toglierle dalla loro confezione originale, esponendole a sbalzi di temperatura o contaminazioni.

Le uova devono, inoltre, essere alloggiate in un ripiano stabile, meglio se in una zona centrale del frigorifero, dove la temperatura rimane più costante. E guai a lavarle prima di conservarle nel frigo: la cuticola del guscio è una barriera naturale contro i batteri.

Se notiamo sporcizia, possiamo eliminarla con un panno umido solo prima di adoperare l’uovo in cucina.

Non controllare la data di scadenza delle uova

I consumatori spesso non danno importanza sufficiente alla data di scadenza indicata sulla confezione. Ma secondo le linee guida per la sicurezza alimentare, è fondamentale verificare sempre che le uova siano ancora fresche e consumabili.

Un test utile per capire se un uovo è scaduto o ancora buono è il cosiddetto “flottaggio”: mettendolo in acqua salata, un uovo fresco si depositerà sul fondo, mentre uno più vecchio tenderà a galleggiare.

Maneggiare le uova in modo errato o poco igienico

La manipolazione delle uova è un’altra fonte di rischio potenziale. In questo contesto, le pratiche da evitare sono:

rompere l’uovo sul bordo del contenitore (rischio di schegge);

toccare il tuorlo o l’albume con mani non pulite;

lasciare gusci sporchi su piani di lavoro o nel lavello.

Mai dimenticare, inoltre, di lavarsi sempre le mani dopo aver maneggiato le uova, un passaggio essenziale per prevenire contaminazioni.

Cottura inadeguata delle uova

Se cucinare le uova può sembrare semplice, in realtà ci può fare cadere in errori comuni. Cuocerle a temperatura alta o per troppo tempo può rovinare la consistenza. Al contrario, una cottura più delicata e graduale aiuta a ottenere un risultato soffice e appetitoso.

Da ricordare anche che quando si preparano piatti che prevedono le uova come legante, tipo mousse, creme o dessert al cucchiaio, è importante rispettare le condizioni di temperatura e igiene per ridurre il rischio di salmonella.

In generale, evitare di utilizzare le uova crude in cucina è una valida precauzione. O, in alternativa, possiamo pastorizzare le uova in casa per evitare problemi e gustarci il classico tiramisù senza pensieri.