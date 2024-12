Rovaniemi, capitale della Lapponia, nel Nord della Finlandia, è famosa per le aurore boreali e per essere la città ufficiale di Babbo Natale. Durante la cerimonia di quest’anno, il “vero” Santa Claus è partito a bordo di una slitta con una renna bianca per consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo.

La tradizione del 24 dicembre è un evento magico che attira visitatori da ogni angolo del pianeta. Si svolge nel Villaggio di Babbo Natale, in cui ogni dettaglio è curato per celebrare lo spirito natalizio.

Come sempre il momento più atteso è stato il discorso di Babbo Natale, che ha salutato bambini e famiglie ricordando l’importanza di valori come l’amore, la generosità e la pace.