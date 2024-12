La figura di Babbo Natale, con il suo abito rosso e la lunga barba bianca, è uno dei simboli più riconoscibili delle festività natalizie. Pochi sanno, però, che il personaggio tanto amato ha origini storiche ben precise, legate a un santo realmente esistito: San Nicola di Bari. La leggenda e la tradizione hanno trasformato questa figura storica in un’icona popolare, ma la scienza ci offre oggi un modo per riscoprire chi fosse davvero l’uomo dietro Santa Claus. Grazie alle moderne tecniche di ricostruzione facciale, possiamo finalmente ammirare il vero volto di San Nicola.

Gli scienziati hanno ricostruito il vero volto di Babbo Natale

Un team di ricercatori ha utilizzato tecnologie avanzate per ricostruire il volto di San Nicola, offrendo una rappresentazione più autentica di quello che potremmo considerare il “primo Babbo Natale“. Gli studiosi si sono basati su un cranio attribuito al santo, conservato nella Basilica di San Nicola a Bari. Utilizzando tecniche sofisticate, gli esperti sono stati in grado di creare un modello realistico del volto, che si discosta dall’immagine idealizzata a cui siamo abituati.

Lo studio è stato effettuato da un team di esperti guidato da Caroline Wilkinson, direttrice del Face Lab presso la Liverpool John Moores University. Il laboratorio è specializzato nell’utilizzo di tecniche di imaging 3D e analisi forensi per ricostruire volti storici basandosi su resti umani, come crani o scheletri. La ricostruzione mostra un uomo di età avanzata, con lineamenti marcati e una struttura facciale robusta. Il naso presenta segni di una frattura, probabilmente causata da eventi traumatici. I ricercatori sottolineano che questo dettaglio conferma la natura turbolenta del periodo storico in cui visse San Nicola. L’obiettivo della ricerca non era solo quello di dare un volto al santo, ma anche di avvicinare il pubblico alla sua figura storica, spesso offuscata dalle reinterpretazioni culturali.

Chi era San Nicola di Bari, l’uomo dietro Santa Claus

San Nicola di Bari, nato intorno al 270 d.C. a Patara, in Licia (nell’attuale Turchia), fu un vescovo cristiano noto per la sua generosità e il suo impegno verso i più bisognosi. La sua vita è avvolta da numerose leggende che esaltano le sue opere di carità e i suoi miracoli. Tra gli episodi più famosi, si racconta che abbia salvato tre ragazze dalla povertà, donando loro una dote per evitare che fossero costrette a un matrimonio forzato.

Le sue reliquie furono trasferite a Bari nell’XI secolo, dove ancora oggi sono custodite nella basilica a lui dedicata, meta di pellegrinaggio per fedeli di tutto il mondo. La fama di San Nicola si diffuse rapidamente in Europa, ispirando la tradizione natalizia di portare doni ai bambini. Fu nei Paesi Bassi che la sua figura si trasformò in Sinterklaas, che in seguito, attraverso le influenze culturali degli Stati Uniti, divenne il moderno Santa Claus.

Dunque, chi è Babbo Natale? San Nicola è oggi patrono di tante città, protettore dei marinai e amatissimo dai bambini, un simbolo di altruismo che ha attraversato i secoli. La sua storia, arricchita da miti e tradizioni, continua a essere una fonte di ispirazione per milioni di persone durante il periodo natalizio.