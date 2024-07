Sulle sorti di Villa Certosa, dopo la morte di Silvio Berlusconi, si è detto tanto. Oggi Fininvest ne valuta la vendita e pare che un acquirente di tutto rispetto sia interessato. Si tratta di Four Season, colosso alberghiero di proprietà di Bill Gates, fondatore di Microsoft, e del saudita Al Waleed.

È una realtà che gestisce più di 100 hotel e resort di lusso, che conta oltre 40 mila dipendenti. La splendida cornice di Porto Rotondo, in provincia di Olbia, Sardegna, e il fascino della residenza avrebbero colpito gli imprenditori. Ecco allora che si parla di un possibile acquisto e di farne un altro luogo esclusivo, dove i servizi e l’attenzione al cliente sono straordinari.

D’altra parte, già in passato, ha attirato l’attenzione di personaggi d’eccezione: da Hassanal Bolkian, sultano del Brunei, e l’ex presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, all’ex premier britannico, Tony Blair, e il presidente della Russia, Vladimir Putin.

Villa Certosa di Berlusconi: diventerà un hotel extra lusso?

Villa Certosa, fra le case del cuore di Silvio Berlusconi, lasciata in eredità alla sua morte, ha tutte le carte in regola per diventare un hotel extra lusso. Secondo le stime ufficiali si tratta di una residenza che vale 259.373.950 euro. La magione è composta da 68 stanze, ci sono poi 181 metri quadrati di sola autorimessa e 174 di posti auto. Come se non bastasse, ci sono anche quattro bungalow e altri due immobili, una torre con vista su un teatro, una palestra e una serra. Inoltre ci sono anche 297 metri quadrati di orto medicinale e un’area dedicata alla talassoterapia.

Ad accrescere ulteriormente il valore della proprietà c’è anche “La Palappa”, storpiatura di “Maya Palapa”, la quale non è altro che una capanna senza pareti e con un tetto di foglie di palma essiccate. Inestimabile, o quasi, è il parco che circonda la residenza: soltanto lui è grande oltre 580 metri quadrati.

Diverse sono state le proposte di vendita negli anni. Villa Les Cèdres, prima residenza del re del Belgio e poi di proprietà dei fondatori del Grand Marnier, detiene attualmente un record: è la più cara al mondo. Nel 2019 è stata venduta al miliardario ucraino Rinat Akhmetov per 200 milioni di euro. Se adesso si rispettasse la stima di oltre 250 milioni di euro, diventerebbe Villa Certosa la residenza più costosa in assoluto.

La notizia che riguarda il Four Seasons di Bill Gates

Pare che alcuni emissari di Four Seasons abbiano fatto diversi sopralluoghi. Al momento ha dichiarato di “non aver annunciato alcun coinvolgimento con la proprietà di Villa Certosa in Sardegna”, ma ha anche affermato che “l’Italia è un mercato fondamentale per l’azienda” e che valuta “costantemente nuovi progetti con i partner di sviluppo”.

Il colosso alberghiero ha già in ballo due nuovi progetti. Uno a Venezia, con l’albergo Danieli, e un altro a Ostuni, in Puglia. Secondo alcune voci, Villa Certosa potrebbe diventare una residenza extra lusso da affittare. Della vendita se ne sta occupando la Dils, società immobiliare che ha fra i propri azionisti H14, controllata da Barbara, Luigi ed Eleonora Berlusconi.