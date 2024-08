In occasione della Monterey Car Week, Acura ha presentato Performance EV Concept: debutto mondiale in grande stile per il nuovo e spettacolare SUV elettrico

Nel corso della Monterey Car Week, Acura ha svelato il nuovo Performance EV Concept, l’inedito SUV elettrico del brand premium di Honda che anticipa l’evoluzione del design della Casa nipponica.

Attraverso la presentazione dell’Acura Performance EV Concept, il brand compie un significativo passo avanti nella sua strategia di elettrificazione, svelando in anteprima il modello completamente elettrico di prossima generazione del marchio ad alte prestazioni.

Acura Performance EV Concept, svelato il nuovo SUV elettrico

Presentato in grande stile durante la Monterey Car Week, uno degli appuntamenti annuali più importanti del settore, il concept Acura è un SUV dalle prestazioni entusiasmanti che non si era mai visto prima, ed è stato sviluppato dall’Acura Design Studio di Los Angeles.

L’entrata in produzione di quello che sarà il primo modello progettato sulla nuova piattaforma EV sviluppata da Honda e anche il primo EV prodotto presso l’Honda EV Hub in Ohio, è prevista per la fine del 2025.

Performance EV Concept mette in mostra la visione del marchio premium di Honda per le sue auto elettriche del futuro, con un cofano ventilato che si estende in avanti dai montanti anteriori, insieme a prominenti prese d’aria laterali che trovano spazio nelle superfici laterali profondamente scolpite.

Molto aggressiva la fascia anteriore del modello 100% elettrico che trae ispirazione dalla forma e dalla funzione high-tech dei super yacht. Seppur il frontale ricordi la prua di un motoscafo, come è già successo in precedenza con altri concept, il passaggio dalla proposta di stile al modello di produzione potrebbe comportare una sorta di “normalizzazione” delle linee. L’affascinante superficie a contrasto, la silhouette espressiva da coupé e l’abitacolo a goccia sono rifiniti con un’accattivante vernice “Moonlit White Pearl” con finitura semiopaca.

Nella parte posteriore, invece, il coperchio rialzato, il fanale posteriore a tutta larghezza e il grande diffusore rendono omaggio alla NSX, modello presente anche all’interno della collezione di Donald Trump. La coda affilata e distintiva è completata dalla scritta “”Acura” impressa sul portellone con un nuovo carattere, novità destinata ai i veicoli elettrificati del marchio ad alte prestazioni.

Durante la presentazione avvenuta in occasione della Monterey Car Week, dai vertici di Acura hanno specificato che il modello di serie che deriverà da questo concept sarà il primo progettato basato sulla nuovissima piattaforma EV sviluppata da Honda, azienda che ha mostrato la sua prima auto senza porte a Pebble Beach.

Un’anteprima dei futuri modelli a zero emissioni

Del nuovo EV Concept ha parlato in termini entusiastici Dave Marek che ricopre il ruolo di Acura Design Executive: “L’Acura Performance EV Concept è l’archetipo dell’Acura Performance nell’era elettrificata, sfruttando appieno l’estrema libertà di progettazione di posizione e proporzione offerta dalla nostra piattaforma EV di prossima generazione per spingere ulteriormente i confini del design Acura. Come per i nostri precedenti veicoli concept, l’Acura Performance EV Concept introduce una serie di temi di design che saranno visti sui futuri modelli”.

Gli fa eco Mike Langel, vicepresidente assistente Acura National Sales: “Performance EV Concept dà il via all’entusiasmante passo successivo nella nostra strategia di elettrificazione e lo fa mostrando la direzione stilistica della nostra prossima auto completamente elettrica che debutterà l’anno prossimo per continuare a fornire ai clienti Acura un’esperienza di guida esaltante nel futuro elettrificato”.