Fonte: Ufficio Stampa Honda La Honda HP-X è stata realizzata da Pininfarina

In occasione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, uno dei principali eventi dell’estate per il mondo delle quattro ruote, Honda mostrerà in pubblico la Honda HP-X. Si tratta di una concept car realizzata nel 1984 in collaborazione con Pininfarina (la sigla HP-X sta per Honda Pininfarina eXperimental) e che ancora oggi rappresenta un vero e proprio pezzo di storia per il mondo delle quattro ruote, grazie a un design unico e che gettò le basi per lo sviluppo della prima generazione di Honda NSX. La HP-X è considerata come la prima auto senza porte, grazie alla sua particolare silhouette a forma di cuneo. La concept venne presentata, in anteprima, in occasione del Salone dell’auto di Torino del 1984 e si prepara ora a riapparire in pubblico.

Pronta a un nuovo debutto

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 18 agosto 2024. In occasione dell’edizione numero 73 del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, infatti, Honda mostrerà in pubblico la sua concept HP-X. La prima auto senza porte, quindi, tornerà ad apparire in pubblico a distanza di ben 40 anni. Questo particolare progetto partecipare nella categoria Wedge-Shaped Concept Cars and Prototypes (ovvero concept e prototipi dal design cuniforme) e sarà anche il primo modello giappoen a aprtecipare al concorso della Monterey Car Week in oltre 50 anni.

Il prototipo ha un tettuccio removibile e, come detto, non ha porte. Questa soluzione non è solo un esercizio di design. La Honda HP-X, infatti, venne sviluppata anche con un’attenzione alla tecnologia e alle prestazioni. Sotto al cofano, infatti, trova spazio un motore V6 DOHC a 24 valvole da 2.0 litri. Questo propulsore è stato derivato da un motore da competizione di Honda e viene posizionato centralmente. Il design senza porte è anche una scelta aerodinamica, con linee studiate per ottimizzare le prestazioni, nell’ottica di sviluppare una concept da competizione.

La concept ha una lunghezza totale di 4,16 metri e una larghezza di 1,78 metri, per un’altezza massima di 1,1 metri. Il modello è stato progettato e sviluppato in Giappone utilizzando materiali all’avanguardia, per l’epoca, come pannelli a nido d’ape, fibra di carbonio e Kevlar (con l’obiettivo di ridurre il peso e migliorare le prestazioni). All’interno c’è un”Electronic Drive Support System” che proponeva tecnologie avanzate per l’epoca come telemetria in tempo reale, GPS e avvisi sulle condizioni stradali.

Un progetto anche italiano

La Honda HP-X è stata realizzata dalla Casa nipponica in collaborazione con Pininfarina, azienda che ha segnato, nel corso dei decenni, l’evoluzione del design nel mondo delle quattro ruote. In merito al progetto, Felix Kilbertus, direttore creativo di Pininfarina, ha sottolineato: “La Honda HP-X è un esempio ideale della capacità unica di Pininfarina di presentare idee innovative attraverso concept car che stabiliscono le tendenze future“.

Lo sviluppo della HP-X ha rappresentato un momento importante per tutto il settore delle quattro ruote. Continua Kilbertus: “La HP-X non è entrata in produzione come tale, ma la sua influenza sui successivi modelli Honda e sul più ampio panorama automobilistico è innegabile. Rappresenta una testimonianza dello spirito innovativo sia di Honda che di Pininfarina, ispirando gli sviluppi futuri nel settore automobilistico”