Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi A3 1.6 TDI ultra: consumi da urlo, animo sportivo

L’Audi negli anni si è sempre distinta per aver prodotto modelli di grande pregio. Il Marchio tedesco però ha sempre strizzato l’occhio anche al lato sportivo. D’Altronde sappiamo l’impegno che questa Casa ha sempre profuso nelle gare, soprattutto endurance, dove si è messa enormemente in luce. Tutta la conoscenza acquisita da queste eventi è stata poi messa nelle vetture da strada che da sempre sono un fiore all’occhiello di tutto il Gruppo Volkswagen.

In particolare negli ultimi anni a far parlare di sé ci ha pensato l’Audi A3 1.6 TDI ultra, un modello molto particolare, che pur conservando il suo tono aggressivo ha dei consumi davvero contenuti. Secondo i dati diffusi dalla Casa madre, infatti, l’A3 sarebbe capace di percorrere 31,25 km con un litro. Con un serbatoio di 50 litri garantisce sulla carta un’autonomia di 1500 km. Numeri davvero impressionanti, che ci restituiscono la bontà di questo progetto.

Basse emissioni e potenza da urlo

I dati riguardanti il basso consumo hanno naturalmente un altro risvolto positivo: quello delle emissioni di CO2 maggiormente contenute rispetto alla concorrenza. Un dettaglio non da poco vista la sensibilità mostrata recentemente da parte della popolazione mondiale nei confronti della mobilità green. A voler essere precisi parliamo a livello di emissioni di 85 g/km.

Come dicevamo però l’Audi A3 1.6 TDI ultra deve in qualche modo giustificare proprio quell’ultima parola contenuta nel nome (ultra). Proprio per questo il motore di questa vettura non scherza di certo su strada. Parliamo, infatti, di 110 CV, con una velocità di punta che arriva ai 200 km/h. Di pregio anche l’accelerazione con quest’auto che è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi.

Finiture di pregio

Come tutte le Audi anche in questo caso non si è di certo lesinato sulle finiture e su altri aspetti meccanici. La trasmissione ha rapporti mirati per elevate percorrenze e il profilo aerodinamico è stato “aggiustato” per migliorarne l’efficienza. Per intenderci la vettura è 1,5 cm più bassa delle altre versioni. Il peso dell’auto è di 1.205 kg. Le gomme, invece, sono a bassa resistenza al rotolamento e le misure sono 205/55 R16.

Questa vettura fu la prima della serie ultra e veniva venduta all’epoca, nel 2013, con un prezzo di listino di 25.000 euro. Per essere al passo con i competitor Audi dotò la vettura anche di climatizzatore, radio e alzacristalli elettrici. All’epoca fu considerato un’auto per certi aspetti davvero rivoluzionaria soprattutto per i bassi consumi.

Fonte: Ufficio Stampa Audi

Ad intrigare gli acquirenti ci pensarono poi anche le forme e lo stile decisamente compatto. Al suo interno però l’Audi A3 1.6 TDI ultra si presentava decisamente spaziosa. Disponibile nelle due versioni: tre porte e Sportback, è l’ideale sia per i viaggi lunghi che per quelli brevi. Quest’auto era costruita sulla base dell’Audi A3 8V, terza generazione della berlina andata in produzione dal 2012 al 2020.

Proprio dal 2020, invece, è partita la produzione dell’ultimo modello in vigore dell’A3, ovvero la serie 8Y, quarta generazione dell’iconica auto che è stata fortemente influenzata nello stile da Lamborghini. Il Marchio italiano d’altronde, proprio come la Casa dei 4 anelli, fa parte del Gruppo Volkswagen.