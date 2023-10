In occasione di EICMA 2023, Mobilize mostra il futuro della mobilità urbana presentando in anteprima in Italia il nuovo quadriciclo elettrico Mobilize Duo

Ad EICMA debutta in Italia la concept Mobilize Duo

EICMA 2023 è oramai dietro l’angolo: l’evento dedicato al mondo delle due ruote, infatti, si svolgerà tra il 9 e il 12 di novembre presso Fiera Milano, arrivando alla sua 80° edizione. Tra i protagonist dell’evento di quest’anno ci sarà anche Mobilize. Il brand del Gruppo Renault, specializzato in servizi di mobilità, soprattutto in ambito urbano, mostrerà in anteprima Mobilize Duo, un veicolo pensato per semplificare gli spostamenti nella vita di tutti i giorni, con un funzionamento a zero emissioni.

Un protagonista d’eccezione alla fiera

EICMA 2023 non è solo un evento dedicato al mondo delle due ruote ma è anche un appuntamento fondamentale per scoprire le soluzioni dedicate alla mobilità urbana del futuro. Per i piccoli spostamenti di tutti i giorni è sempre più importante poter contare su veicoli efficienti e in grado di muoversi in città in modo agile e, soprattutto, a zero emissioni.

In quest’ottica, la presentazione di Mobilize Duo rappresenta uno degli eventi più interessanti in programma per la fiera. La concept car del brand del Gruppo Renault propone un design innovativo, che riduce gli ingombri e semplifica gli spostamenti, con l’obiettivo di diventare un riferimento per la mobilità urbana e sostenibile nel corso del prossimo futuro.

Duo è parte di una strategia più articolata di Mobilize per la mobilità urbana del futuro. Mobilize sarà presente a EICMA al Padiglione 24, Stand O68.

Una concept che anticipa il futuro

Mobilize Duo debutta in Italia in occasione di EICMA 2023. Il veicolo, per ora proposto in versione concept car, anticipa il futuro della mobilità urbana, andando a raccogliere l’eredità della Renault Twizy. Si tratta di un quadriciclo a due posti con dimensioni davvero compatte. Duo, infatti, ha una lunghezza di 2,43 metri a fronte di una larghezza di appena 1,30 metri e di un’altezza di 1,46 metri.

Grazie alle dimensioni ridotte, il veicolo è in grado di occupare uno spazio di parcheggio nettamente inferiore rispetto a un’auto. Con il parcheggio perpendicolare, infatti, è possibile parcheggiare tre Duo in un solo posto auto standard. L’ingombro di un singolo veicolo, quindi, è minimo ed è molto simile a quello di un veicolo a due ruote.

Duo ha anche un sistema con paraurti avvolgenti che garantiscono un’elevata protezione anche contro i piccoli urti, più che frequenti in caso di utilizzo in ambito urbano. Dotato di un motore elettrico al 100%, a trazione posteriore, il veicolo è in grado di percorrere fino a 140 chilometri in ambito urbano. Si tratta di un’autonomia più che sufficiente per garantire giorni e giorni di utilizzo.

Il progetto di Mobilize 78è dotato di un sistema di illuminazione a LED, con due fari anteriori e una barra luminosa posteriore. Da notare anche una grande attenzione alla sostenibilità: la Casa punta a raggiungere il 50% di materiali riciclati in fase di produzione e il 95% di riciclabilità a fine vita.

Dalla base di Duo nascerà un secondo progetto: si tratta di Bento, pensato per i professionisti alla ricerca di un veicolo per i servizi “dell’ultimo chilometro“, come le consegne di prodotti, mantenendo sempre la comodità di utilizzo e, soprattutto, le zero emissioni.