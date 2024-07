Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La 500 è stata svelata il 4 luglio 1957

La Fiat 500 è un vero e proprio simbolo della Casa italiana e, proprio nella giornata di oggi, compie i suoi primi 67 anni. La prima iconica 500, infatti, venne presentata per la prima volta il 4 luglio del 1957, dando il via a quella che sarebbe diventata una carriera ricchissima di successi e riconoscimenti, con diverse evoluzioni ma anche con uno stile che non è mai cambiato, restando fedele al progetto originario.

Nel corso degli anni, la Fiat 500 si è affermata su scala internazionale, venendo riconosciuta simbolo dell’auto italiana oltre che come vera e propria essenza della Dolce Vita. Oggi, a distanza di 67 anni dal debutto, la 500 è ancora il simbolo di Fiat e rappresenta un modello chiave per il futuro della Casa che, dopo la variante elettrica, prepara il lancio di una nuova versione ibrida.

Un’icona italiana

La prima Fiat 500 è stata progettata da Dante Giacosa. Il progetto venne sviluppato con l’obiettivo di realizzare un’auto compatta ed economica, in grado di rispondere all’esigenza degli italiani di poter acquistare una vettura accessibile, comoda da utilizzare e facile da guidare. Rapidamente, però, la 500 è diventa una vera e propria icona oltre che un simbolo del marchio italiano e, ancora più in generale, del mondo delle quattro ruote, con oltre 7,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Tre generazioni per scrivere la storia

La Fiat 500 è stata realizzata in tre diverse generazioni. Ogni modello segna un preciso momento storico ed ha un carattere ben preciso. La prima generazione, svelata nel 1957, ha rappresentato un simbolo di mobilità e libertà, diventando, nel corso degli anni, un vero e proprio fenomeno culturale e gettando le basi per la nascita del mito in cui oggi si è trasformato il brand 500.

Ci sono voluti ben 50 anni per il lancio di una seconda generazione: nel 2007, infatti, Fiat riportò in strada la Fiat 500 con una veste inedita, esaltando l’eleganza delle linee della city car, subito diventata un’icona di stile da esportare in tutto il mondo, anche ben oltre i confini del mercato europeo. Questa versione, ancora oggi disponibile nella sua variante Hybrid, per restare a passo con i tempi, è stata affiancata dalla terza generazione. Il successo della 500 ha contribuito anche al lancio di varianti più grandi, come la 500L e la 500X.

Nel 2020, durante le prime settimane della pandemia, Fiat ha introdotto la Fiat 500e, la versione elettrica della city car. Il modello, prodotto nello stabilimento di Mirafiori, come la prima generazione, è diventata rapidamente il simbolo della svolta “green” della Casa e, più in generale, del programma di elettrificazione del mercato italiano e europeo che, da alcuni anni, ha intrapreso il percorso verso una mobilità a zero emissioni.

Da questa versione, oggi venduta in 48 Paesi al mondo e leader in Europa nel segmento A del mercato, Fiat realizzerà anche una variante ibrida, attesa sul mercato tra fine 2025 e inizio 2026. Questo modello sarà prodotto a Mirafiori. L’età non fermerà la 500: i primi 67 anni di carriera sono solo l’inizio di un lungo percorso che accompagnerà il marchio verso un futuro a zero emissioni.