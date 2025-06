Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Hyundai Tucson 2024, il bestseller coreano supera i 20 anni di successo in Europa

Presentato nel 2004, nel momento in cui il mercato richiedeva a gran voce i SUV, Hyundai Tucson è riuscito a conquistare il pubblico nonostante la numerosa concorrenza. Un’identità forte e scelte progettuali rivolte alle necessità del mercato ne hanno fatto un prodotto di successo da oltre 20 anni. I numeri parlano chiaro e lo incoronano come il SUV più venduto del brand sia in Italia che, più in generale, in Europa.

Gamma motori coraggiosa

Tucson ha abbracciato il cambiamento e l’arrivo dell’elettrificazione, senza però distogliersi dalle necessità dei cittadini. Una gamma che non ha mai rinunciato a niente, ma che anzi ha aggiunto sempre più soluzioni per offrire il meglio. Hyundai ha puntato forte sulla libertà di scelta: benzina, diesel, mild-hybrid, full-hybrid e persino plug-in. Una ricca offerta che si basa sull’affidabile 1.6 T‑GDI, declinato in modo diverso a seconda delle esigenze.

La variante più sostenibile del gruppo è l’ultima arrivata alla spina. Con una potenza fino a 265 CV è perfetta per chi cerca anche un po’ di brio alla guida. La full-hybrid, invece, si ferma a 215 CV ma permette la libertà della guida senza ricarica. Non manca l’alternativa giusta per chi cerca efficienza senza rinunciare alle prestazioni.

Tecnologia che strizza l’occhio al premium

Il recente restyling ha portato una ventata d’aria fresca alle tecnologie che definiscono interni e look esterno. Fuori il frontale si fa ancora più riconoscibile, con le luci Parametric Hidden Lights che scompaiono nella griglia quando sono spente, per offrire un tocco più moderno a un design che è rimasto riconoscibile negli anni.

Al contrario, con il restyling l’abitacolo di Tucson si aggiorna in modo marcato: sulla plancia spiccano i due schermi curvi da 12,3 pollici, che integrano strumentazione e infotainment in un’unica soluzione fluida e minimalista. Non mancano dettagli da categoria superiore, come l’head-up display o la Digital Key 2 (che consente di aprire l’auto con lo smartphone) oltre alle attenzioni rivolte al comfort dei passeggeri, come la presenza di sedili ventilati e riscaldati.

Non può mancare nell’offerta Tucson una gamma completa di assistenti alla guida di secondo livello. Sotto il nome Hyundai SmartSense troviamo tutto ciò che garantisce il massimo della sicurezza attiva, comprese le telecamere dell’angolo cieco che si attivano sul cockpit ogni volta che si inserisce una freccia di direzione.

Sempre in cima alle classifiche

Tucson rappresenta un tassello fondamentale per la crescita di Hyundai in questi anni. Posizionato in un segmento di grande interesse ma anche estremamente affollato, il C-SUV coreano è diventato un bestseller del brand. Grazie alle 7 milioni di unità vendute nel mondo, ha scritto parte del suo successo nel vecchio continente, dove in oltre 20 anni ha immatricolato 1,7 milioni di vetture.

Prezzi di listino

I prezzi di listino di Hyundai Tucson partono da 33.350 euro per la variante mild-hybrid benzina, mentre ne servono 39.450 per la versione con il diesel a 48V (disponibile solo in allestimento superiore). Per le versioni con il full hybrid si parte da 37.250 euro, che diventano 41.850 per la versione a quattro ruote motrici. Infine si sale a 46.200 euro per la versione ibrida alla spina con trazione anteriore, che diventano 50.700 per la variante integrale.