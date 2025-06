Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep Avenger: un successo che non si ferma

La regina a ruote alte delle strade italiane non arriva da Detroit, ma proviene da molto più vicino e ha nel DNA l’audacia dei fuoristrada firmati Jeep. Ovviamente stiamo parlando della compatta Jeep Avenger, un fenomeno assoluto del mercato automobilistico nostrano fin dal debutto. I numeri parlano chiaro: è il SUV più venduto nel Belpaese sia a maggio sia nei primi cinque mesi dell’anno, confermandosi anche come il B-SUV elettrico leader con una quota che oltrepassa il 23%. In un contesto ancora in transizione, dove l’elettrico fatica ad affermarsi a pieno, Jeep fa centro con una proposta capace di conciliare libertà, prestazioni e identità.

Un’offerta variegata

Una strategia vincente, quella del marchio americano, che punta su una gamma estremamente articolata, costruita attorno a un principio semplice quanto efficace: dare al cliente la massima libertà di scelta. Ecco perché l’Avenger non si ferma alla sola versione elettrica, seppur strategica. È disponibile anche in variante 1.2 turbo benzina, in versione e-Hybrid con cambio automatico, e nella nuovissima Avenger 4xe, che segna il debutto della trazione integrale sul modello compatto di Jeep.

La Avenger 4xe è la novità più attesa, e non delude. Il sistema ibrido a 48V combina un motore turbo a benzina con due unità elettriche da 21 kW ciascuna, erogando una potenza di sistema di 145 CV. Tradotto: consumi contenuti, mobilità urbana intelligente e, soprattutto, una sorprendente capacità di affrontare percorsi off-road con la sicurezza che ci si aspetta da un marchio con oltre ottant’anni di storia nei terreni più difficili del mondo.

Una fascinosa edizione a tiratura limitata

E a rendere il tutto ancora più appetibile ci pensa The North Face Edition, l’allestimento a tiratura limitata (4.806 unità, pari all’altezza del Monte Bianco) che fonde avventura e stile in un mix irresistibile. Finiture Summit Gold, inserti con motivi topografici, materiali resistenti e tecnologie avanzate: questo modello nasce per chi non vuole soltanto un’auto, ma un compagno di viaggio con cui sfidare la natura o, semplicemente, affrontare il traffico metropolitano con grinta e originalità.

Il successo dell’Avenger si inserisce in un contesto di slancio generale per Jeep in Italia. Secondo i dati Dataforce, il marchio ha conquistato il secondo posto assoluto sul mercato nazionale sia a maggio sia nel periodo gennaio-maggio 2025. Una performance che non nasce dal caso, ma da una gamma coerente e profonda.

Le altre stelle del brand

Accanto all’Avenger, brillano anche Renegade e Compass, due pilastri storici della famiglia Jeep che continuano a ottenere risultati significativi grazie anche alla nuova edizione speciale North Star. Pensata per chi cerca un’estetica di taglio premium senza rinunciare alla sostanza, questa versione alza ulteriormente l’asticella del posizionamento di gamma, mantenendo intatto lo spirito autentico del marchio.

In particolare, Renegade 4xe si piazza al secondo posto tra i B-SUV Plug-In Hybrid più venduti: un traguardo che ribadisce la forza del marchio nel segmento della transizione, grazie a modelli che coniugano versatilità, tecnologia e capacità off-road. Provando a tirare le somme, Jeep non solo sta vivendo un momento d’oro sul mercato italiano, ma sta anche riscrivendo le regole del gioco. In un panorama sempre più affollato e competitivo, il marchio riesce a distinguersi senza snaturarsi, restando fedele al proprio spirito pionieristico e interpretando la modernità con prodotti autentici, ben fatti e capaci di emozionare.