Il mondo delle auto non sta vivendo un momento particolarmente felice, con diversi marchi che stanno facendo registrare dati di vendita al di sotto delle aspettative. In particolare ci sono alcuni modelli che stanno fallendo miseramente. Questo discorso però non si applica per niente al brand Jeep, che secondo i dati elaborati da Dataforce, nel mese di agosto, si è preso il 4,3% del mercato, risultando saldamente nella top ten del ranking italiano. A fare da traino alla Casa americana c’è sicuramente l’Avenger.

Questo modello è da tempo leader di mercato nel nostro Paese. Disegnato a Torino per l’Europa, oggi l’Avenger è il SUV più venduto in Italia sia nel mese di agosto che considerando i primi 8 mesi dell’anno, replicando così i risultati del 2024. Inoltre è anche il B-SUV 100% elettrico più venduto, così come era già avvenuto nel 2023. Infine, a riprova della bontà di questo progetto, risulta essere il B-SUV più venduto e il terzo modello più venduto in assoluto.

La carta vincente è la varietà

La quota di mercato in Italia tra i B-SUV dell’Avenger si attesta sul 10,8%, tra i SUV invece ha una quota del 5,6%, mentre tra i B-SUV completamente elettrici tocca addirittura una quota del 19%. Per rispondere alle varie esigenze della clientela, Jeep, ha deciso negli anni di dotare l’Avenger di svariate motorizzazioni: c’è la 100% elettrica, il primo SUV in assoluto a dotarsi di questa tecnologia tra quelli del colosso statunitense. C’è il motore benzina 1.2 da 100 CV con cambio manuale che garantisce ottimi consumi e una guida reattiva e piacevole. Poi c’è una versione e-Hybrid con l’innovativo motore ibrido a 48 volt e cambio automatico con dotazioni di categoria superiore. Infine vi è la versione 4xe, capace di destreggiarsi sia in città che in contesti più impervi. Quest’ultima versione è equipaggiata con un sistema ibrido a 48V, che mette insieme un motore a benzina e due unità elettriche da 21 kW che riescono a sprigionare 145 CV.

In particolare la Jeep Avenger 4xe è offerta in tre diversi allestimenti: Upland, Overland e l’esclusiva North Face Edition. Quest’ultimo allestimento è stato prodotto nella tiratura limitata di 4.806 unità, un numero che è un omaggio all’altezza del Monte Bianco. Questo è un veicolo esclusivo che riflette l’essenza del marchio.

Non solo Avenger per Jeep

Una delle chiavi vincenti del marchio Jeep di questi ultimi anni è stata anche quella di dar vita a veicoli capaci di adattarsi ad ogni esigenza. La stessa Avenger ad esempio può essere tranquillamente usata nel traffico cittadino, ma anche nell’off-road offrendo un’ottima fusione di praticità, libertà e tecnologia. Il marchio americano inoltre ha raccolto ottimi riscontri anche dalla Renegade 4xe Plug-In Hybrid: il SUV in questione, infatti, si è piazzato al secondo posto sia nel singolo mese di agosto che nei primi 8 mesi dell’anno tra le ibride plug-in, con una quota di mercato che sfiora il 24%. Insomma decisamente delle ottime notizie per la Casa americana, che risulta ad oggi tra i pochi marchi che stanno dando qualche soddisfazione al Gruppo Stellantis, che deve fare i conti con situazioni ben diverse come quelle riguardanti Lancia e soprattutto Maserati.