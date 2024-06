Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Con cambio manuale, la rara Lamborghini Murcielago LP640 vale una fortuna

Amanti delle supercar, preparate i portafogli: una rara Lamborghini Murcielago LP640 con cambio manuale è attualmente in vendita presso il concessionario August Motorcars di Kelowna, in Canada. Pur non essendo un’edizione limitata, rappresenta un pezzo da collezione parecchio ambito tra gli appassionati di tutto il mondo. Scomodare il nome della Casa del Toro significa riscuotere l’interesse di una vasta comunità di fan, perché il lavoro compiuto non si limita alla semplice cura estetica, comunque straordinaria, bensì verte pure sulle prestazioni dei bolidi.

Ciascuno è studiato in maniera certosina, ai limiti del maniacale, al fine di soddisfare in pieno i gusti e le esigenze della fascia abbiente. Solo la creme-de-la-creme del ceto sociale riesce a permettersi una delle meraviglie uscite dalla catena di montaggio di Sant’Agata Bolognese, il che ne rappresenta uno dei punti di forza. Andare in giro al volante di una “Lambo” significa dichiarare ai quattro venti di avercela fatta e di esserne orgogliosi.

All eyes on me

La Murcielago in questione, un modello del 2007, sa proprio come presentarsi e richiamare l’attenzione. Centra l’obiettivo mediante una suggestiva verniciatura in colore Blu Ely. Malgrado sia ignoto il numero di LP640 prodotte con cambio manuale, la tiratura è bassa, intorno a qualche dozzina; perciò, chi ne possiede una è consapevole di avere tra le mani una autentica rarità e, si sa, rarità fa quasi sempre rima con valore. A differenza della maggior parte delle vetture dotate di trasmissione automatica E-Gear, i collezionisti fremono all’idea di accaparrarsene una.

Il venditore in questione richiede una cifra parecchio elevata, oseremmo dire sbalorditiva: 1.022.733 dollari, equivalente a circa 942.000 euro. Se pensiamo al fatto che le Murcielago LP640 sprovviste di manopola hanno di norma una quotazione media tra i 230.000 e i 370.000 euro, la forbice è enorme. Si arriva fino al quadruplo della somma di solito pretesa. In un regime di libero mercato, la decisione finale è rimessa al singolo venditore, che potrebbe calcare la mano. Resta da vedere se alle condizioni attuali perverrà o meno un’offerta congrua.

Esclusivi interni Bianco Polar con cuciture a diamante

Tuttavia, il proprietario pare aver svolto i “compiti a casa” e la rarità del pezzo gli consente di applicare un importante rincaro. Lo giustificano poi le caratteristiche esclusive comunicate. Innanzitutto, la Lamborghini Murcielago LP640 segna sul tachimetro appena 16.550 km percorsi e gli interni esclusivi, in pelle Bianco Polar, raggiungono delle soglie elevatissime di eleganza con cuciture a diamante, un distinguo dei ricercati sedili, all’epoca inseriti in listino come optional. Il massiccio ricorso alla fibra di carbonio denota ambizione e capacità di muoversi in anticipo sui tempi. Mentre oggi le aziende di alta caratura la usano spesso e volentieri, allora non era così.

Completano il quadro i freni in carboceramica e il leggendario V12 da 6,5 litri ritirato nel 2022 che regala uno dei suoni più iconici e suggestivi mai creati dalla compagnia. La potenza sprigionata è di 631 CV e 660 Nm di coppia motrice massima, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Alla luce delle caratteristiche appena evidenziate il corrispettivo da riconoscere assume un senso.