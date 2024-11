Le Mazda3 e CX-30 evolvono in termini di prestazioni e connettività per il 2025, con un nuovo motore, numerosi sistemi ausiliari alla guida e i comandi vocali

Mazda3 e la CX-30 vengono rinnovate per il 2025

Prestazioni, connettività e comfort migliorano con le Mazda3 e CX-30 nelle versioni del 2025, che la Casa nipponica illustrata in tutti i loron dettagli. Entrambi i modelli celano ora sotto il cofano un nuovo motore e-Skytactiv G 2.5 L da 140 CV, che vanno ad affiancare in listino l’esclusivo e-Skyactive X 2.0 L da 186 CV.

Comandi vocali con Alexa

Gli aggiornamenti chiave includono pure l’integrazione di Alexa. I comandi vocali permettono di avere controllo degli impianti di climatizzatore, sbrinamento del lunotto e riscaldamento sedili. Inoltre, dà l’accesso all’intelligenza artificiale e al controllo della domotica. Le moderne soluzioni di AI semplificano notevolmente la vita agli utenti, e la compagnia non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di innovarsi. Adesso il migliorato sistema di navigazione risulta sempre connesso; pertanto, è in grado di offrire un numero maggiore di punti d’interesse online e offline.

Il “cuore pulsante” appena introdotto eroga 140 CV e 238 Nm. Fedele alla filosofia “right-sizing” della compagnia, l’architettura favorisce la guida di ogni giorno, fornendo una coppia ricca a bassi e medi regimi, nonché una notevole brillantezza agli alti. Non viene tralasciata nemmeno la componente emozionale, appagata da un sound coinvolgente, ma, al tempo stesso, più raffinato e privo di vibrazioni. Il segreto consiste nei controalberi di equilibratura.

L’esercizio compiuto dai progettisti non si limita ad offrire delle performance soddisfacenti in laboratorio, bensì è stato sviluppato in relazione al mondo reale. Il piacere al volante provato dagli automobilisti viene esaltato dalla coppia aumentata del 16%, mentre i consumi diminuiscono. Grazie al largo diametro del cilindro la miscela dell’aria con la benzina viene agevolata.

La raffinata architettura di base e la lubrificazione sofisticata contribuisce a osservare gli standard di emissioni Euro 6, senza scendere a compromessi in termini di rendimento ed efficienza. Stando ai dati forniti dall’azienda, il consumo medio diminuisce dell’1,65%, che sale al 7,1% in autostrada, rapportato alla precedente unità da 122 CV.

Sportività ed efficienza

Nell’offensiva commerciale Mazda mantiene un ruolo importante il 2.0L e-Skyactiv X, con i suoi 186 CV a 6.000 giri/min e 240 Nm a 4.000 giri/min. Dotato dell’esclusiva tecnologia SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) dell’azienda, coniuga lo sportività di un motore a benzina sportivo e l’efficienza di un diesel.

Sotto forma di optional, è disponibile il sistema i-Activ AWD, un valore aggiunto per un’aderenza e una stabilità eccezionali. A seconda delle condizioni stradali e dei comportamenti del guidatore, il funzionamento predittivo trasferisce la coppia tra l’assale anteriore e posteriore.

I sistemi di sicurezza e il listino prezzi

Sia la Mazda3 sia la CX-30 propongono l’avanzata suite di ADAS i-Activsense, che include Autonomous Emergency Braking (AEB), Intelligent Speed Assist (ISA) e Cruise Control Adattivo (MRCC), monitoraggio posteriore del veicolo (BSM/RCTA), mantenimento della carreggiata (LAS) e riconoscimento dei segnali stradali (TSR) con allerta per distrazione del conducente.

In listino, sono presenti quattro allestimenti (Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi) e le confermate versioni speciali Homura e Nagisa. Il listino prezzi Mazda3 2025, che può ora essere ordinata anche in configurazione berlina quattro porte, parte da 27.350 euro, mentre la CX-30 è in vendita da 27.950 euro.