Compatta, ma esplosiva: la BMW Serie 1 passa alla quarta generazione con un testimonial italiano per il suo spot, l'asso del salto in alto Gianmarco Tamberi

A partire dal prossimo 22 settembre sarà in programmazione televisiva lo spot per il lancio della nuova BMW Serie 1. Ufficialmente il modello sbarcherà in una veste rinnovata il 5 ottobre presso tutte le concessionarie della Casa bavarese, ma è il momento di alimentare l’hype. Il claim, “THE 1. SOUNDS LIKE NO ONE”, esorta a seguire la propria strada senza adeguarsi a modelli artefatti. A dimostrarsi unici, veri, genuini: valori incarnati dal testimonial, Gianmarco Tamberi.

Nati per vincere

Il campione olimpico italiano a Tokyo 2021, nonché mondiale ed europeo in carica, negli scorsi giorni si è aggiudicato anche la Diamond League 2024, svoltasi in quel di Bruxelles. Volto BMW dal 2017, la determinazione e lo stile inconfondibile rispecchiano appieno lo spirito della vettura.

Accanto a lui, chef stellati, avvocati dal cuore rock e ulteriori personaggi iconici danno vita a storie inneggianti alla libertà personale. Ad accompagnamento delle scene, un pezzo memorabile: Make me feel di Janelle Monáe, che sottolinea il concetto di autoespressione e di autenticità. Il ritmo incalzante e il testo potente creano un’atmosfera energica che invita lo spettatore ad assaporare ogni momento al massimo.

La BMW Serie 1 di quarta generazione riprende gli stilemi del passato, conferendo un’impronta moderna. Dinamico e sportivo, il look cattura lo sguardo e comunica subito un animo ribelle. Ogni dettaglio, dalla griglia a doppio rene alla linea del tetto filante, è stato studiato per trasmettere un senso di potenza e agilità. Aumentano la lunghezza a 436 cm (+4,2 cm) e l’altezza a 146 cm (+2,5 cm), al contrario del passo e della larghezza, rispettivamente confermati a 267 e 180 cm.

Oltre al look, pure la sostanza

Inoltre, il perno della gamma BMW aggiunge sostanza. La plancia cambia in modo significativo: dotata del BMW Curved Display, unisce due schermi, uno da 10,25” dedicato alla strumentazione, l’altro da 10,7” all’infotainment. Si riduce in maniera drastica il numero di pulsanti, mentre la pelle sparisce dai sedili. Ciò non significa affatto venire meno alla natura tipica del brand, bensì rispondere alle esigenze dell’ambiente.

Grazie a motorizzazioni efficienti e a un processo produttivo sostenibile, la compatta tedesca combina all’appena menzionato rispetto nei confronti del pianeta delle performance brillanti. Al vertice del listino figura la M135 xDrive, con il motore a benzina da 2 litri a quattro cilindri da 300 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Un posto viene, comunque, riservato anche alle unità diesel, a differenza del cambio manuale, congedato con onore.

Tra i sistemi ausiliari alla guida, la dotazione di serie prevede l’avviso di collisione frontale, il sistema di antiabbandono della corsia di marcia, il riconoscimento dei segnali del traffico e l’avviso in uscita dalle manovre. Previo pagamento di un’extra, è possibile aggiungere degli ulteriori contenuti, tipo l’assistenza automatica al superamento dei limiti di velocità.

Nella scena culminante dello spot, Gianmarco Tamberi si prepara a compiere un salto. In un’istante, la ruota dell’auto si trasforma nell’iride di un occhio, simbolo della tenacia e della concentrazione che lo contraddistinguono. Dal 28 settembre al 5 ottobre, presso tutte le concessionarie BMW, avrà luogo la BMW Your Week. L’evento si rivolge a chiunque intenda provare l’emozione il brivido di guidare la nuova Serie 1.