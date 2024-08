Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat ci sta pensando

La Fiat Grande Panda è una delle principali novità del mondo delle quattro ruote delle ultime settimane e rappresenta un elemento centrale della strategia di crescita del marchio Fiat per i prossimi anni. La nuova vettura andrà a occupare il segmento B del mercato, posizionando al di sopra della Fiat Panda. La Casa italiana realizzerà sia una variante elettrica che una ibrida del nuovo modello che punta a diventare uno dei best seller del brand.

Al momento, la gamma della Nuova Fiat Grande Panda non prevede la realizzazione di una 4×4. Nonostante il progetto presenti diversi richiami, soprattutto nel design, alla storia della Panda, infatti, Fiat non ha realizzato una versione con trazione integrale che, storicamente, rappresenta una delle varianti più apprezzati della segmento A del marchio italiano (anche se la Panda attuale non è più disponibile in versione 4×4). In futuro, però, la Grande Panda potrebbe arrivare in versione 4×4.

Fiat ci pensa

Ad aprire all’ipotesi di una Fiat Grande Panda in versione 4×4 è stato Olivier Francois, il numero uno di Fiat. Il manager, nel corso di un’intervista ad AutoExpress Magazine, infatti, ha sottolineato come l’ipotesi di una versione a trazione integrale della Grande Panda è attuale in fase di “considerazione”. Fiat ci sta pensando, sta valutando le caratteristiche del progetto e sta cercando delle soluzioni che possano rendere sostenibile la produzione.

Francois ha chiarito che, per il momento, non c’è alcuna certezza in merito alla realizzazione di una Grande Panda 4×4 ma, in ogni caso, l’ipotesi non è da scartare. Un modello di questo tipo, infatti, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, contribuendo a rendere la Grande Panda un successo e offrendo anche un’opportunità di marketing in più per Fiat per sostenere la diffusione della sua nuova segmento B, attesa sul mercato nel giro di pochi mesi.

Praticità e funzionalità

Il numero di Fiat ha specificato come la Grande Panda, di cui sono già noti i prezzi, sia stata progettata per offrire “praticità, funzionalità e spaziosità” con un prezzo contenuto e un buon livello tecnologico. Una versione 4×4, quindi, rientrerebbe nelle caratteristiche del progetto e potrebbe contribuire a rafforzare il modello. Sarà necessario attendere il completamento dei lavori di sviluppo per capire se questa versione si farà o meno. Grazie alle parole di Francois, però, adesso c’è una certezza: Fiat non intende escludere a priori l’ipotesi di una Grande Panda 4×4.

Gli aspetti da considerare sono diverse, a partire dai costi. Il passaggio a un sistema a trazione integrale, infatti, comporterebbe un aumento dei costi di produzione e, inevitabilmente, del prezzo di vendita. Quest’aspetto potrebbe rendere meno competitivo il progetto che punterà moltissimo sul rapporto qualità/prezzo per conquistare importanti fette di mercato. In ogni caso, una versione 4×4 della nuova segmento B del marchio italiano non arriverà sul mercato prima di un anno. Molto potrebbe dipendere anche da quello che sarà il riscontro commerciale della Grande Panda sul mercato nel corso dei primi mesi successivi al lancio ufficiale.