Renault ha lanciato anche in Italia la Clio, con allestimenti e prezzi di assoluto valore: oltre alla versione berlina, è disponibile anche quella wagon

Fonte: Ufficio Stampa Renault La Renault Clio prevede motorizzazioni benzina e diesel

Presentata a giugno 2016, il mese successivo sono stati ufficialmente aperti gli ordini della Renault Clio in Italia. La bestseller francese, caratterizzata da un rinnovato look e da un consistente sviluppo a livello tecnologico, è approdato nelle concessionarie del Belpaese il successivo mese di settembre, con un vasto assortimento di equipaggiamenti e anche nella versione Sporter, ovvero station wagon.

Tris di allestimenti

Nei nostri confini la Clio rinnovata è approdata in tre diversi allestimenti. Si parte dal Life, che offre di serie luci diurne LED, ESP, Cruise Control, Nuova Radio R&GO con supporto smartphone ed Electronic Key Card. Si passa allo Zen, costituita, oltre alle dotazioni dell’entry-level, da dettagli cromati, materiali “soft touch” e il sistema multimediale touchscreen evoluto.

Infine, in cima alla piramide si colloca l’Intens, il top di gamma, comprensivo di: firma luminosa Full LED Pure Vision C-Shape, fendinebbia a LED con luci diurne integrate, cerchi Flexweel 16’’ Attractive su Berlina e nuovi cerchi in lega da 16’’ sulla carrozzeria station wagon, sedili in velluto, volante in pelle pieno fiore, sistema di navigazione Smart Nav Evolution 7 pollici con Navigazione integrata e Radio DAB, il sistema Easy Access System II e sensori di parcheggio posteriori

Tre pure le motorizzazioni al lancio, sia per il benzina che per il diesel. Nel caso del benzina la gamma Renault ha permesso di scegliere tra il 1.2 16V 75, l’Energy TCe 90 e l’Energy TCe 120, quest’ultimo reso disponibile anche con trasmissione manuale a 6 rapporti, nonché in versione provvista di sistema automatico a doppia frizione EDC a sei rapporti. Tra i propulsori diesel, invece, il Costruttore ha previsto l’Energy dCi 75, l’Energy dCi 90 e il 1.5 Energy dCi 110. Il dCi 90 è proposto sia con cambio manuale sia automatico a doppia frizione EDC a sei rapporti.

Rivolto a un pubblico amante delle prestazioni spinte, tendente ad affondare sul pedalere dell’acceleratore, ci sono poi le due soluzioni sportive R.S e R.S. TROPHY, con motore 1.6 turbo rispettivamente da 200 CV e 220 CV, cambio automatico EDC con levette al volante e know-how derivato dalla sezioni sportiva, fondamentale soprattutto per il Multi Change Down e il sistema R.S.Drive con 3 modalità di guida (Normal, Sport e Race). Tra le ‘chicche’, anche i nuovi fari full LED con firma luminosa C shape, il sistema di illuminazione addizionale R.S. Vision e lo scarico sportivo Akrapovic.

I prezzi di listino di berlina e wagon

In tale occasione l’azienda d’oltralpe ha, ça va sans dire, svelato il listino prezzi, a partire da 13.350 euro del 1.2 16V 75 Life, con 800 euro aggiuntivi se la scelta ricade sulla Sporter, mentre per le versioni sportive la RS ha una soglia d’accesso di 20.450 euro e la RS Trophy di 26.550 euro. Il primo porte aperte è andato in scena nel week-end del 17 e del 18 settembre 2016, un modo di testare le qualità della vettura, dalla storia già importante.

Oltre ad aver riscosso fortune in terra transalpina, ha saputo conquistarsi una fetta calorosa di fan lungo lo Stivale. In rapporto al costo accessibile, le vette qualitative raggiunte sono state di grado superiore a cominciare dal debutto. Gli ulteriori investimenti profusi hanno indicato la fiducia nutrita dal produttore verso il proprio pilastro.