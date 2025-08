123RF Simula le sirene delle Forze dell'Ordine per evitare il traffico

Spesso gli automobilisti le provano tutte per evitare il traffico e, in alcuni casi, arrivano a violare le norme del Codice della Strada, cercando di sfruttare qualsiasi opzione disponibile, ignorando le regole, per riuscire a superare i veicoli fermi. Nel caso che racconteremo di seguito, però, si registra un comportamento davvero incredibile, con il ricorso a uno stratagemma (completamente illegale) con il solo scopo di farsi spazio nel traffico. Un automobilista, infatti, ha simulato il suono delle sirene delle Forze dell’Ordine per “farsi spazio” tra il traffico e raggiungere prima la sua meta. Per sua sfortuna, però, una pattuglia dei Carabinieri ha individuato l’infrazione ed è intervenuta prontamente. Il veicolo è stato fermato e il conducente dovrà fare i conti con una serie di sanzioni, anche per via dei risultati dell’alcol test. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’incredibile caso avvenuto nei giorni scorsi.

Cosa è successo

Il caso riguarda un 34enne che, con il suo veicolo, con quattro amici a bordo, ha ben pensato di simulare il suono di una sirena delle Forze dell’Ordine, collegando lo smartphone a delle casse per amplificare il suono e renderlo udibile anche ad altri veicoli. In questo modo, come riporta Ansa, l’automobilista puntava a farsi largo nel traffico, ottenendo spazio da altri veicoli, pronti a farsi da parte per far passare un mezzo appartenente alle Forze dell’Ordine.

Il caso in questione è avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, in una zona che al momento del fatto era particolarmente trafficata. Di conseguenza, l’automobilista ha ritenuto che l’unico modo per superare le auto incolonnate era quello di simulare la presenza di una sirena e sfruttare il suono per superare le vetture ferme.

Il particolare sistema per evitare il traffico è stato individuato dai Carabinieri. Una pattuglia locale, infatti, ha raggiunto il veicolo, affiancandolo, per notare subito l’assenza delle sirene. Gli agenti, dopo essersi resi conto che il suono proveniva da un cellulare, hanno fermato il veicolo, avviando tutti gli accertamenti del caso che hanno confermato una serie di sanzioni per questo “ingegnoso” automobilista.

Positivo all’alcol test

L’automobilista, dopo essere stato fermato dai Carabinieri, è stato sottoposto anche all’alcol test con un risultato positivo, a causa di un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dal Codice della Strada. Di conseguenza, oltre alla sanzione prevista per aver simulato l’utilizzo di sirene, con l’obiettivo di superare il traffico cittadino, il soggetto fermato è stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza, con tutte le sanzioni previste per questo tipo di violazione. Il comportamento dell’automobilista, legato probabilmente a una goliardata assolutamente non giustificabile anche in considerazione della guida in stato di ebbrezza, rappresenta una palese violazione delle regole di circolazione oltre che un pericolo per gli altri automobilisti. Le sanzioni saranno, quindi, inevitabili. Ricordiamo che il rifiuto dell’alcol test è un’opzione decisamente non conveniente, anche per i recidivi come abbiamo illustrato in un dettagliato approfondimento sulla questione. Di conseguenza, in caso di controllo, è meglio sottoporsi al test. Ricordiamo, inoltre, che da poco è arrivato il via libera all’alcolock.