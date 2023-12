Crescita Audi nel 2023. È successo europeo di elettrificazione

Il Gruppo Audi ha raggiunto risultati eccezionali nei primi nove mesi dell’anno, evidenziando un notevole incremento nelle consegne e un successo significativo nella strategia di elettrificazione. Con consegne totali di circa 1,405 milioni di veicoli Audi, Lamborghini e Bentley, il marchio Progressive ha registrato un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento è stato particolarmente rilevante negli Stati Uniti e in Europa. Con un incremento del 13% nel fatturato, che ha raggiunto i €50,4 miliardi nei primi nove mesi, e un utile operativo di €4,6 miliardi, il margine operativo si è collocato all’interno della fascia obiettivo al 9,1%. L’azienda ha confermato la propria solidità finanziaria dopo il terzo trimestre, quasi convalidando le previsioni per l’intero anno.

Il successo di Audi nelle consegne è evidente, con un aumento del 16% nelle consegne globali, soprattutto nell’ambito delle vetture completamente elettriche che hanno registrato oltre 123.000 unità, segnando un incremento del 60%. La crescita si è concentrata sul mercato statunitense ed europeo, dimostrando il successo della strategia di elettrificazione.

Jürgen Rittersberger, Direttore Finanziario di Audi, commenta: “Dopo il terzo trimestre, Audi mantiene una solida posizione finanziaria e può confermare in gran parte le previsioni per l’intero anno nonostante molteplici sfide. Siamo riusciti a raggiungere una crescita a doppia cifra nel fatturato e ci collochiamo all’interno della fascia obiettivo per il margine operativo”.

Crescita significativa delle consegne del marchio Audi

Tra gennaio e settembre 2023, il Gruppo Progressive ha consegnato un totale di quasi 1.405.000 veicoli ai clienti, evidenziando una crescita significativa del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le consegne di Audi sono aumentate anch’esse del 16%, con la consegna di oltre 1.387.000 veicoli nei primi tre trimestri. Anche il mese di settembre si è distinto, con la consegna di oltre 175.000 veicoli Audi, registrando un aumento del 24% rispetto a settembre 2022.

Audi ha ottenuto una notevole crescita per quanto riguarda i modelli completamente elettrici: con oltre 123.000 veicoli elettrici consegnati, il marchio con i quattro anelli ha registrato un incremento del 60%, e per settembre addirittura del 77% anno su anno. Audi Q4 e-tron (+162%) ha contribuito significativamente a questa crescita, portando la quota di veicoli elettrici nelle consegne del gruppo brand a circa il 9%.

Hildegard Wortmann, Membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite e il Marketing, afferma: “Le vendite di auto elettriche continuano a crescere in modo significativo. Il nostro slancio nell’elettromobilità si sta rafforzando, come dimostra chiaramente l’aumento del 60% anno su anno nelle consegne dei modelli Audi completamente elettrici. Possiamo essere molto soddisfatti di aver consegnato complessivamente più veicoli ai nostri clienti nei primi tre trimestri rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nonostante il difficile contesto di mercato. Un ringraziamento speciale a tutti i dipendenti Audi per questa performance straordinaria!”

Crescita in tutti i mercati globali, con particolare enfasi su Europa e USA

Nei primi nove mesi dell’anno, il marchio Audi ha registrato una crescita costante in tutto il mondo. In Europa, il marchio con i quattro anelli ha visto un aumento delle consegne del 24%, con quasi 559.000 modelli consegnati nel periodo preso in esame. Il mercato di casa, la Germania, ha giocato un ruolo importante in questa performance. Qui, il marchio ha consegnato quasi 185.000 auto, circa il 20% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche la crescita dei veicoli elettrici è stata del 24%. Nel Regno Unito e in Italia, Audi ha consegnato il 30% in più di veicoli anno su anno.

La performance negli Stati Uniti è stata altrettanto robusta, con Audi che ha consegnato poco meno di 168.000 veicoli, registrando un incremento di oltre il 26%. Il marchio ha ottenuto guadagni particolarmente significativi nei modelli elettrici, con un aumento delle consegne del 48%. La crescita è stata addirittura del 93% nel solo terzo trimestre.

Un terzo trimestre molto positivo in Cina

In Cina, Audi ha registrato una crescita di oltre il 5% nei primi tre trimestri rispetto allo stesso periodo del 2022, con circa 522.000 veicoli consegnati. L’incremento è stato particolarmente significativo nel mese di settembre, quando il marchio con i quattro anelli ha consegnato oltre 72.000 auto, il 25% in più rispetto a settembre 2022. La crescita del terzo trimestre ha superato il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.