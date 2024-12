MINI Aceman: la rivoluzione elettrica nel mondo delle crossover compatte

L’evoluzione di MINI non è mai stata così dinamica. Con la nuova MINI Aceman, il marchio britannico inaugura un crossover completamente elettrico, capace di unire la compattezza a un’esperienza di guida emozionante, senza compromettere lo spazio e la funzionalità.

Mini ha sempre saputo fare della praticità e della personalità il proprio marchio di fabbrica. Con la nuova MINI Aceman, la casa inglese spinge oltre i confini dell’innovazione, proponendo un crossover elettrico che rappresenta un nuovo modo di intendere l’auto compatta. Con soli 4,07 metri di lunghezza, Aceman unisce la compattezza di una piccola city car alla versatilità e all’abitabilità tipiche di un crossover. Il concept di “Clever Use of Space” è il cuore pulsante del design, che consente di ottimizzare ogni centimetro, creando un abitacolo spazioso e confortevole per cinque persone. La trazione completamente elettrica contribuisce ad un’esperienza di guida unica, che reinterpreta il famoso go-kart feeling di MINI in chiave moderna e sostenibile.

Un design distintivo: “Charismatic Simplicity” per un Crossover del futuro

Il design della nuova MINI Aceman si distacca dal passato pur mantenendo il carattere inconfondibile del marchio. La filosofia “Charismatic Simplicity” caratterizza ogni angolo dell’auto, conferendo al modello un aspetto moderno e lineare, con dettagli che catturano l’occhio. La griglia anteriore ottagonale, la cornice Black Band e i fari LED angolari sono solo alcuni degli elementi che definiscono il look di questo crossover.

Le barre sul tetto, i cerchi da 17” a 19” e il profilo muscoloso del veicolo accentuano il carattere avventuroso e dinamico di MINI Aceman. Il modello, disponibile in diverse varianti di colore e finiture, come Vibrant Silver e Jet Black, permette ampie possibilità di personalizzazione, in modo che ogni guidatore possa esprimere la propria individualità.

Fonte: Ufficio Stampa MINI

Tecnologia all’avanguardia: un abitacolo digitale e interattivo

Dentro MINI Aceman, il passato e il futuro si incontrano. L’abitacolo trasmette il comfort e l’essenzialità tipici di MINI, ma con un tocco decisamente moderno. Il volante a due razze, il display OLED centrale e la barra di comando sono un omaggio alla tradizione della Mini classica, ma con una nuova interpretazione tecnologica.

Il display centrale, con la sua superficie in vetro di alta qualità, integra il sistema MINI Operating System 9, che rende l’interazione con il veicolo facile e immediata. L’innovativo MINI Interaction Unit, che ricorda l’interfaccia di uno smartphone, permette di gestire tutte le funzioni dell’auto in modo intuitivo, sia tramite tocco che comandi vocali.

Un altro aspetto fondamentale della MINI Aceman è l’esperienza digitale coinvolgente che accompagna il guidatore. Le modalità “MINI Experience” offrono un’interazione sensoriale unica, cambiando colori e luci all’interno dell’abitacolo in base alla modalità di guida selezionata. La modalità Go-Kart enfatizza l’anima sportiva del brand, mentre la Personal Mode permette una personalizzazione estrema, incluso il caricamento di immagini personali da uno smartphone.

Una nuova era elettrica: prestazioni e sostenibilità

Completamente elettrica, MINI Aceman, segna un passo importante verso un futuro senza emissioni locali. Disponibile nelle versioni MINI Aceman E e MINI Aceman SE, la nuova crossover si distingue per un motore elettrico che offre prestazioni superiori senza compromettere l’autonomia. La versione E, con un motore da 135 kW (184 CV), garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, mentre la versione SE, con un motore da 160 kW (218 CV), scatta in 7,1 secondi.

MINI Aceman E offre un’autonomia di circa 310 km secondo il ciclo WLTP, mentre la versione SE arriva a 406 km, ideali per chi cerca una mobilità urbana e extraurbana senza pensieri. La batteria, con capacità fino a 54,2 kWh nella versione SE, si ricarica velocemente: dal 10% all’80% in circa 30 minuti grazie alla ricarica rapida fino a 95 kW. L’esperienza di guida non è solo legata alle prestazioni, ma anche alla maneggevolezza. MINI Aceman, con il suo telaio sportivo e il sistema di sospensioni ottimizzato, è progettata per offrire un handling preciso e un comfort di marcia superiore, anche nelle situazioni più dinamiche.

Un Crossover elettrico che guarda verso il futuro

Con MINI Aceman, il marchio britannico si conferma pionieristico nel mondo delle auto compatte e sostenibili. La combinazione di design innovativo, tecnologia avanzata e prestazioni elettriche all’avanguardia fa di questa crossover un modello destinato a rivoluzionare la mobilità urbana, pur mantenendo intatta la tradizione MINI. Con una gamma di personalizzazioni, prestazioni di tutto rispetto e una sostenibilità che non passa inosservata, MINI Aceman si prepara a conquistare il cuore dei consumatori più esigenti.