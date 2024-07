Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Bentley/Getty Images Il parco macchine stellare di Alvaro Morata

Campeón. Nella finale di Euro 2024 disputata, la Spagna di Luis de la Fuente ha superato lo scoglio inglese per 2 a 1, chiudendo un percorso straordinario, costellato da sole vittorie. Preso il pallino del gioco già all’inizio, le Furie Rosse centrano il quarto successo nella competizione, stabilendo un nuovo record assoluto. Merito dei “ragazzi terribili” Lamine Yamal e Nico Williams, così come dei senatori, tipo Alvaro Morata, che avrà ora modo di festeggiare al volante delle sue fantastiche auto.

Praticità, ma anche prestazioni

Con le sue giocate ha infiammato i tifosi della Juventus, soprattutto durante la prima parentesi, quando il Real Madrid lo lasciò andare a 20 milioni di euro. Tornato alla Casa Blanca dopo un biennio sotto la Mole, ha disputato una stagione da sogno, con 20 gol in 43 presenze. Poi eccolo rifare le valigie, in un continuo cambio girovagare, fino a diventare colonna portante dell’Atletico Madrid.

Nella metà meno nobile della capitale spagnola, agli ordini del “Cholo” Simeone, Diego Morata sembra aver trovato la collocazione definitiva. Nel corso degli anni passati sui palcoscenici più prestigiosi d’Europa, ha accumulato delle grandi ricchezze e, con esse, auto da favola. Il parco macchine di Alvaro Morata annovera degli esemplari di rara bellezza, espressione di un giocatore ben conscio di ciò che desidera.

Sposato insieme ad Alice Campello, il classe 1992 ha avuto ben quattro figli dalla dolce metà; perciò, è naturale che prediliga mezzi spaziosi e comodi, pur sempre dalle performance importanti. Nei viaggi in famiglia guida la Jeep Cherokee, una delle proposte preferite della gamma del Costruttore a stelle e strisce. Grazie a un motore da 194 CV, la vettura arriva a toccare i 205 km/h di velocità massima.

Passione USA

In alternativa, il bomber iberico sa di poter contare su una “tedescona”, forte e capiente: l’Audi Q7. Che, munita di tecnologie evolute, offre tanto relax a bordo, sia al conducente sia al resto degli occupanti. L’azienda di Ingolstadt, all’attuale ricerca di una sua nuova dimensione, ha montato un’unità da 3 litri, capace di erogare 286 CV, tradotti in una velocità di 250 km/h.

Che è la stessa soglia raggiunta dalla Mercedes Classe A 45 AMG, forte di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. La piccola della Stella è stata affidata alle sapienti cure di AMG, la squadra di tecnici specializzata nelle sportive. A quanto pare, presto calerà il sipario sulla Classe A: le compatte portano meno dividendi, e la compagnia tedesca non può permetterselo. Un peccato, specie nel caso di versioni come quella dell’ex bomber bianconero.

Se parliamo di “grinta” su strada, detta gli standard la Cadillac Escalade. Crediamo sia evidente la passione nutrita dall’orgoglioso proprietario per i veicoli in tinta USA (oltre che tedeschi), andando a fare coppia con la Jeep Cherokee. Dalle dimensioni imponenti, la Escalade monta un otto cilindri sotto il cofano da 426 CV, per una velocità di punta di 180 km/h. Infine, eccoci all’auto più vistosa di Alvaro Morata, una Bentley Continental GT. Adatta a esperienze in solitaria o in coppia, sviluppa 560 CV, che le consente di coprire lo “0-100” in 4,8 secondi e spingersi fino ai 318 km/h di velocità massima.