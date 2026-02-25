Qual è la vera auto di J-Ax? Dal bolide che scatenò una tempesta di polemiche al nuovo brano di Sanremo 2026, la verità sul rapporto tra il rapper e il lusso

Ufficio Stampa Bentley/Getty Images Festival di Sanremo 2026: J-Ax e l'auto che fece infuriare i fan

Sulle auto J-Ax non è mai stato uno da grandi proclami. Eppure, le polemiche non risparmiano nessuno sui social, specialmente quando conti oltre due milioni e mezzo di follower. Se n’è accorto, a sue spese, lo “Zio” del rap italiano, in questi giorni impegnato sul palco del Festival di Sanremo 2026 con la graffiante Italia starter pack.Nel brano in gara racconta di cantieri, debiti e persone che protestano più per la pizza all’ananas che per lo stipendio. Pregiudizi? Forse no: in tempi non sospetti, il caso montato ad arte su una “semplice” automobile decappottabile aveva mandato il web in tilt.

Il grande bluff del regalo extra-lusso: il prezzo

L’invidia può andare totalmente fuori controllo. Tutto era iniziato all’uscita del singolo Salsa, in seguito a uno scatto di J-Ax che era andato di traverso ai “leoni da tastiera”: lui, sorridente, accanto alla Bentley Continental GT, gioiello riservato a pochissimi eletti dal valore di 230.000 euro. La didascalia era una provocazione allo stato puro:

“Grazie a Sony Music che oltre al contratto mi ha fatto questo regalo: una Bentley decappottabile”

Apriti cielo. In poche ore, i contestatori del cantante alzarono un vibrante grido di protesta. Tra accuse di ostentazione e insulti, la situazione degenerò, peccato che ci fosse l’inganno, perché la realtà può essere anche un esperimento sociale, in pieno stile Aleotti. Poche ore dopo, il rapper sputò il rospo sull’accaduto con la sua solita schiettezza:

“Era tutto uno scherzo, quanti boccaloni ci sono sul web. È affittata per il video del singolo, Sony sa che a me delle auto di lusso non frega un ca…o”

Morale della favola? Prima di precipitarsi sulla tastiera e sparare sentenze, sarebbe il caso di azionare il cervello. D’altronde, i fan di J-Ax avevano già capito ci fosse sotto qualcosa: se il loro idolo dovesse sognare un motore, sceglierebbe quello di una moto sportiva (o di una console).

Italia starter pack: il brano al Festival di Sanremo 2026

La storia della Bentley sembra aver anticipato il tema trattato da J-Ax a Sanremo 2026. In Italia starter pack, il rapper fotografa il vizio di abboccare alla minima provocazione e lanciarsi in un’effimera caccia alle streghe sulle note di un inedito esperimento country-pop.

“Qui per campare serve un po’ di c**o sempre, è vietato ma fa niente”

canta Ax, descrivendo un’Italia che preferisce un coro da stadio alla risoluzione dei problemi reali, e gli stereotipi a un’analisi lucida e oggettiva.

Nonostante la Bentley Continental GT rimanga una delle supercar degli ultimi anni più desiderate al mondo, un concentrato di eleganza britannica e potenza bruta, per J-Ax è un “semplice” oggetto di scena. Nel suo “starter pack” personale non sembra esserci posto da destinare alle supercar, ma la voglia di misurarsi con nuovi generi, quella sì. Alla fine, tra un cantiere e una pizza all’ananas, il cantante preferisce lasciare la Bentley e le chiacchiere da bar digitale agli accumulatori di like che hanno bisogno di uno status symbol per sentirsi qualcuno. Specialmente se è “fluo” e rumorosa come un ritornello che fa “pa pa parappa”.