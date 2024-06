Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Ufficio Storico Fiat La Panda è una icona globale ed è una delle Fiat anni 80 più amate al mondo

C’è chi la ama e c’è chi la odia. Stiamo parlando della Fiat, la Casa un tempo di proprietà della famiglia Agnelli e oggi facente parte della galassia Stellantis, che da oltre 100 anni produce modelli in grado sempre di attirare l’attenzione. Negli anni 80 quello che un tempo era uno dei maggiori costruttori europei è riuscito a regalare al mercato modelli divenuti iconici e altri, invece, entrati nella storia per via di un design poco azzeccato o una attenzione al dettaglio molto superficiale. Che si amino o si odino, però, è indubbio che le Fiat anni 80 hanno scritto un pezzo di storia dell’automobile. Scopriamo i modelli diventati leggendari.

Fiat Panda: un’icona globale

Diciamoci la verità. Quando si parla di utilitarie o citycar non c’è nessun altro costruttore al mondo più in gamba della Fiat. Ecco, forse oggi questa teoria inizia a vacillare, ma fino a non molto tempo fa la Casa italiana non aveva rivali quando si trattava di ideare e produrre vetture adatte al tessuto cittadino ed economiche da gestire. Un esempio su tutte? La Fiat Panda. Nata dalla geniale matita di Giorgetto Giugiaro ed entrata in commercio nel 1980 è divenuta immediatamente un oggetto del desiderio. Le linee squadrate tipiche degli anni 80 garantivano una abitabilità interna senza precedenti, mentre le motorizzazioni presenti in listino consentivano elevate percorrenze con un irrisorio consumo di carburante.

La prima serie della Fiat Panda è stata un vero successo planetario. Prodotta dal 1980 sino al 2003 ha motorizzato l’Italia degli anni 80 ed è diventata un oggetto di culto per numerosi collezionisti. Ancora oggi, sul mercato dell’usato, i prezzi della Panda sono in forte ascesa specie per le versioni più rare – come quella realizzata per celebrare i Mondiali di Italia 90 – o le indistruttibili 4×4. Queste ultime, oltre ad aver toccato valori degni dei SUV più recenti, sono ancora oggi le versioni preferite da chi deve percorrere abitualmente terreni accidentati. Su queste strade la Panda 4×4 è davvero inarrestabile!

Fiat Uno: l’utilitaria per eccellenza

Negli anni 80 il mercato delle utilitarie in tutta Europa era particolarmente vivace e per la Fiat era necessario realizzare un modello in grado di sfidare ad armi pari gli agguerriti costruttori francesi. Ancora una volta la geniale matita di Giugiaro è riuscita a compiere un miracolo realizzando la Fiat Uno. Le linee moderne, sia degli interni che degli esterni, un abitacolo spazioso ed innovativo nella disposizione dei comandi della plancia, la possibilità di accontentare anche gli spiriti più bollenti grazie alla pepatissima versione Turbo, Sono questi alcuni dei fattori che hanno reso la Uno la Fiat anni 80 entrata nel cuore degli appassionati. Prodotta dal 1983 al 1995, si è rivelata un successo globale tanto da essere stata realizzata in oltre 9.500.000 esemplari.

Fiat Croma: il gusto italiano dell’ammiraglia

C’era un tempo in cui chi voleva acquistare una ammiraglia poteva scegliere non solo la produzione tedesca, ma anche quella italiana. Lancia Thema, Alfa 164 e Fiat Croma hanno rappresentato per molto tempo un trio di berline di rappresentanza che nulla aveva da invidiare alle BMW, Mercedes o Audi. La Croma, in particolar modo, è entrata di diritto nel cuore degli appassionati come una delle Fiat anni 80 più apprezzate grazie ad un sapiente mix tra stile ben riuscito, motorizzazioni di prim’ordine, tecnologia al passo coi tempi ed un comfort degli interni in grado di far affrontare agli occupanti anche lunghi viaggi senza alcuna fatica.

Prodotta dal 1985 sino al 1996, e chiamata a sostituire un mezzo flop come l’Argenta, la Fiat Croma si è rivelata una scelta azzeccata da parte dei manager torinesi. Il pianale condiviso con l’Alfa Romeo 164 e la Lancia Thema non ha impedito all’ammiraglia di adottare uno stile tutto suo, figlio del family feeling del tempo e caratterizzato da linee squadrate. La gamma di motori decisamente ampia è riuscita a soddisfare tutti i gusti così come il comportamento su strada degno di una berlina riservata alle famiglie, ma in grado all’occorrenza di soddisfare anche gli appetiti degli sportivi specie nella versione Turbo dotata di iniezione elettronica.