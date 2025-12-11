Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Celebrazioni pazze per Lando Norris ad Abu Dhabi

Lando Norris si è laureato campione del mondo di un soffio sul quattro volte iridato Max Verstappen. Si è meritato di detronizzare uno dei piloti più forti di tutti i tempi? Probabilmente no, ma quello che conta è essere sul tetto del mondo, almeno per qualche mese. Il nuovo numero 1 ha festeggiato in grande stile nei bar di due hotel top di Abu Dhabi, nei quali con amici e familiari, ha fatto festa fino alle 6 circa di lunedì mattina.

Dopo l’ansia crescente per l’ultimo round, a seguito dei problemi accusati a Las Vegas e in Qatar, l’inglese ha vissuto delle ore frenetiche. Gli sarebbe bastato arrivare sul podio per aprire le danze, ma si è dovuto sudare il trionfo mondiale con una rimonta inaspettata. Il driver della McLaren, dopo aver tagliato il traguardo in terza posizione, ha fatto scorrere fiumi di champagne. Il magazine britannico “Sun” ha già fatto i conti in tasca al neo campione del mondo di F1. Insieme ai suoi amici ha raggiunto una cifra record di 100mila sterline, ovvero 114mila euro al cambio attuale nei bar dei due hotel arabi. Era presente alla festa anche la fidanzata Margarida Corceiro, i suoi genitori Adam e Cisca, suo fratello Oliver, e una marea di tecnici della Casa di Woking, vincitore anche del riconoscimento dei team.

Festa loca per Lando

Il ventiseienne ha cantato a squarciagola alcuni dei suoi brani preferiti, come “Sweet Caroline” e “We Are The Champions”. Sono state condivise dal pilota anche le immagini sul suo profilo IG, girate al bar “Pearls&Caviar” dello Shangri-La Hotel e “all’Amber Lounge” del W Hotel. Una festa che è partita dopo la mezzanotte e arrivata sino alle prime luci dell’alba. Una prima volta che non scorderà mai, anche per il conto esorbitante.

“Questa sbornia è il frutto del lavoro di una vita”, ha assicurato il pilota inglese. La mattinata post festa è proseguita al McDonald’s. In quel caso Norris almeno avrà risparmiato qualche sterlina. Il suo stipendio, considerando i bonus, ha sfiorato i 40 milioni nel 2025. Fanno rumore i conti da Paperon dei Paperoni degli sportivi, ma 100.000 sterline non sono nulla per certi campioni che incassano cifre faraoniche anche dagli sponsor. La vittoria di un campionato del mondo offrirà a Norris nuove collaborazioni e grandi prospettive in chiave 2026.

Un britannico con il numero 1

Da Jenson Button su McLaren, nel 2010, un pilota inglese non affiggeva i numero 1 sul muso. Lando ha scelto di abdicare il suo storico numero 4 per presentarsi nella prossima stagione nelle vesti di campione. Guarderà tutti dall’alto in basso? Difficile dirlo, anche perché i motori e le monoposto saranno completamente trasformate, seguendo il diktat del nuovo regolamento tecnico.

In teoria le squadre che non hanno lottato per il vertice della classifica potrebbero essere avvantaggiate per il semplice fatto di non aver investito tutte le risorse nel 2025. La Ferrari ha fermato, ad esempio, gli sviluppi aerodinamici della SF-25 in primavera per iniziare a focalizzarsi sulla vettura del prossimo anno. Al varco ci saranno anche Audi e Cadillac, nuovi player di una griglia sempre più ricca, in cui la McLaren dovrà emergere sempre nel segno delle PU Mercedes.