Una Honda da pista costruita per Michael Schumacher e usata in test privati va all’asta senza riserva: un pezzo unico di storia del motorsport

Ufficio Stampa Honda e Getty Images All'asta una rarissima Honda CBR1000RR di Michael Schumacher

Non è una semplice moto, ma una reliquia. Un pezzo di memoria in fibra di carbonio e titanio, cucito nel mito di uno dei più grandi campioni di sempre: Michael Schumacher. Il tedesco, nativo di Kerpen, sette volte iridato della F1, usava questa giapponese nei suoi giorni di test. Ora, quella Honda CBR 1000RR SC59, preparata su misura per lui, va all’asta.

La moto di una leggenda

Nel mondo delle aste automobilistiche, ci sono le auto rare, e poi ci sono i pezzi che raccontano una storia. La CBR 1000RR SC59 non è una sportiva qualsiasi. Nata nel 2010, è stata trasformata in un’arma da pista dalla Holzhauer Racing Performance.

Il colore è vicino all’immaginario che tutti hanno del “Kaiser”, il Rosso corsa, mentre sul cupolino capeggia il numero 77. Inoltre, decine di foto d’archivio immortalano Schumacher in sella a questo siluro, un modo per garantire la bontà del mezzo. Una moto speciale per una leggenda del motorsport, a quattro ruote soprattutto, ma anche a due. In molti, infatti, ricorderanno il periodo che Schumi ha passato nelle derivate di serie dopo l’addio alla Ferrari.

Sotto la carena, pura ingegneria racing

La moto, non omologata per la circolazione su strada, è dotata di una centralina elettronica avanzata che gestisce ogni dettaglio: controllo di trazione, anti-impennata e controllo di derapata. Un sistema degno della MotoGP. E poi, ancora: radiatore olio maggiorato, cambio elettronico rapido e scarico Akrapovič in titanio. Ogni componente è un tributo alla performance, in pieno spirito racing. Nel pacchetto anche casco e guanti firmati, conservati come trofei. Il contachilometri segna 3.752 chilometri, tutti percorsi da Schumacher. Un autentico tesoro per i collezionisti.

La moto sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s tra il 23 e il 30 luglio all’interno della rassegna “The Champions – Schumacher and F1 Legends”. Il prezzo dovrebbe aggirarsi, invece, tra i 25.000 e i 35.000 euro. Nessuna riserva. Solo chi ha cuore, collezione e rispetto per la storia saprà cogliere l’occasione.

Un mare di ricordi

La magia non finisce qui. All’asta ci sono 280 lotti, molti dei quali legati a Schumacher: tute OMP della Ferrari degli anni d’oro, quella del trionfo a Monaco nel ‘96, o quella usata a Hockenheim. Alcuni pezzi risalgono addirittura al 1992, quando Schumi saliva sul podio con la Benetton. Oggetti stimati fino a 40.000 euro, ma di valore incalcolabile per chi ha vissuto quella Formula 1 fatta di adrenalina e crepitii struggenti che provenivano da motori irripetibili.

Tra i memorabilia, spiccano anche caschi originali, guanti da gara e persino scarpe da corsa. E non solo di Schumacher. Ci sono anche cimeli firmati Senna e Hamilton, come le scarpe Mizuno del 1991 o gli stivaletti Puma della stagione 2014 Mercedes-AMG.

Un’occasione per collezionisti veri

Questa asta non è per chi cerca semplicemente un oggetto da esporre. È per chi ha ancora le corse della domenica negli occhi, per chi sa che una moto non è solo un mezzo, ma un’estensione del pilota. La Honda CBR 1000RR SC59 di Michael Schumacher non è fatta per essere guidata. È fatta per essere conservata, protetta e ammirata. Come si fa con i pezzi unici.