Fonte: Porsche/Instagram Sui social network sta spopolando la Porsche "natalizia"

Durante il periodo di Natale possono succedere cose davvero incredibili, anche per il mondo delle quattro ruote. Direttamente da Montiano, nel Cesenate, arriva l’incredibile storia di una Porsche “natalizia”. Un imprenditore locale, infatti, ha scelto di personalizzare la sua supercar, una 911, icona assoluta della Casa tedesca, aggiungendo ben 14.000 luci LED che creano un vero e proprio effetto albero di Natale.

In poche ore, foto e video della Porsche in questione hanno fatto il giro dei social network, rendendo questo particolare esemplare prodotto dall’azienda tedesca uno dei più famosi in Italia e, sicuramente, uno dei più riconoscibili. Il proprietario della vettura, sorpreso dalla ribalta mediatica della sua particolare creazione, ha chiarito che tutto è partito da un semplice scherzo, diventato, però, in poche ore, qualcosa di davvero virale.

Una Porsche di Natale

Senza perdere troppo tempo con la descrizione dei fatti, qui di seguito potete dare un’occhiata alla Porsche trasformata in un vero e proprio albero di Natale che, in questi giorni, sta girando per le strade della Romagna, attirando l’attenzione dei curiosi e diventando un fenomeno virale sui social network. Il breve video, pubblicato dall’account Instagram de Il Resto del Carlino, mostra la supercar per strada. Le Forze dell’Ordine, alle prese con le nuove norme del Codice della Strada, non sembrano aver rilevato alcuna violazione legata a questa curiosa trasformazione della Porsche.

Il quotidiano ha anche raccolto la testimonianza dell’autore della trasformazione della Porsche, l’imprenditore Fabio Casadei, che ha così descritto la nascita di questo particolare progetto natalizio: “È partito un po’ tutto per scherzo. La Porsche era ferma da anni, l’ho fatta sistemare completamente e poi ho detto a mia moglie: perché non l’addobbiamo con le lucine di Natale e giriamo così per queste feste? Abbiamo deciso che resterà così almeno fino alla Befana. Poi smontiamo tutto. Perché si sa: l’Epifania tutte le feste porta via”.

Casadei, imprenditore di 59 anni, vive e lavora a Montiano, in provincia di Forlì – Cesena, ha mostrato la sua Porsche in versione natalizia domenica scorsa, prima in occasione della cerimonia di accensione dell’albero di Natale di Montiano e poi a Santarcangelo, dove si è recato per una cena con degli amici. La supercar, in questa veste inedita, ha ottenuto subito un successo incredibile, prima tra gli abitanti del posto e poi sui social network, con like e condivisioni. Non è esclusa, a questo punto, la comparsa di altre auto che potrebbero emulare la Porsche natalizia.

Un lavoro impegnativo

Come raccontato dallo stesso Casadei, la Porsche di Natale è composta da ben 14 mila luci LED che sfruttano la batteria della vettura per l’alimentazione elettrica. L’imprenditore, aiutato dal cognato Fabio Roberti, ha aggiunto un trasformatore per completare l’installazione. Secondo la sua testimonianza, la trasformazione è stata “un lavoro certosino” e ha richiesto “molto tempo”. Come evidente dai video, l’intera carrozzeria della vettura è avvolta dalle luci LED, creando un effetto “albero di Natale” che, molto probabilmente, è stato studiato nei minimi dettagli, con diverse prove, in modo da garantire una distribuzione omogenea delle luci, esattamente come avviene con un comune albero di Natale.